Xabi Alonso, sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid: "Queda mucha temporada, va a ser importante"

El entrenador del Real Madrid analizó en rueda de prensa el encuentro contra el Atlético de Madrid de la Supercopa de España, en la que destacó la baja de Mbappé, el recuerdo de la derrota contra los de Simeone en LaLiga y la figura de Vinicius y su posible salida del conjunto blanco

El Real Madrid ya cuenta las horas para enfrentarse al Atlético de Madrid, en la que es la segunda semifinal de la Supercopa de España. El conjunto de Xabi Alonso, que se podría jugar el puesto en el banquillo con el encuentro de mañana, ha analizado lo que espera del choque ante los de Simeone, con los que cayeron derrotados el pasado mes de septiembre en el Metropolitano en el duelo de LaLiga. Por ello, el técnico tolosarra, que se enfrentará al Albacete en Copa del Rey, ha hablado sobre nombres claves como los de Vinicius o Mbappé, baja mañana.

Xabi Alonso, ante la 'revancha' contra el Atlético de Madrid

Xabi Alonso ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa para analizar el encuentro contra el Atlético de Madrid, que cuenta con un Koke que ha valorado la ausencia de Mbappé mañana. En este sentido, el técnico tolosarra ha recordado la dura derrota por 5-2 en el Metropolitano en el duelo de LaLiga: "Es una semifinal, tenemos que tener muy buena preparación mental, competir, cuidar los detalles. Es un rival exigente siempre. Tenemos razones para jugar con energía, hay un título en disputa y por eso es importante. Queremos hacer un partido diferente. Pero nos faltaron cosas, las tenemos muy presentes para no cometer los mismos errores. Queremos hacer un partido de mejor nivel. Todo partido hay que analizarlo, y las derrotas más. Cosas que no queremos repetir. ¿Qué cosas?, nos las quedamos para nosotros. Estoy convencido de que será diferente a aquello".

Por otro lado, Xabi Alonso valoró la ausencia de Mbappé en el día de mañana: "La situación depende del momento, hay que leerlo. Estamos aquí, queremos recuperarle lo antes posible. Lo que nos ocupa es la semifinal y ganar para poder llegar a la final". Además, el técnico fue preguntado por la importancia de la Supercopa de España y la presión sobre Vinicius, además de su futuro: "Dos cosas claras: es el torneo que nos jugamos, así que es el más importante. En la temporada, es el cuarto, claro. Pero es el que tenemos ahora, así que prioridad absoluta. Necesitamos hacer un buen partido. Es imprescindible la presión de todos. Que estén activos, que estén las líneas juntas. Esas ganas de jugar ese momento, incluso disfrutarlo, nos hará más competitivos. Queda mucha temporada, Vini va a ser importante. Le necesitamos en su mejor versión, que disfrute en el campo. Cuando lo hace, nos da ese desequilibrio. Tenemos que encontrarle. Es fundamental para nosotros".

Xabi Alonso habla del regreso de Dani Carvajal

Xabi Alonso también habló del estado de Dani Carvajal y las posibilidades de que pueda tener minutos en el día de mañana: "Está mejor, podría jugar algo. Hay que respetar los pasos. Quedan muchos partidos, no queremos forzar ninguna situación, pero está preparado. En una temporada hay un poco de todo, en noviembre y diciembre quizás hemos tenido muchos lesionados y hubo que cambiar cosas. Pero estamos en posición para pelear por todo. Tenemos un título ahora, si ganamos al Atlético estamos en la final".