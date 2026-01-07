Koke sobre el rendimiento del Real Madrid sin Mbappé: "Mañana te digo si cambia"

El capitán del Atlético de Madrid subraya la baja de Mbappé de cara a la Supercopa de España, aunque no quiere basar el rendimiento del Real Madrid entorno a la figura del galo

El Atlético de Madrid se medirá al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Los cruces de torneo que se jugarán en Arabia Saudí nos ha deparado un derbi madrileño que lega en un momento clave de la competición. El ataque será crucial para definir que equipos pasan a la final. Mientras que la estrella rojiblanca, Julián Álvarez, llega a la cita tras no haber marcado en los últimos 8 partidos de LaLiga, la del Real Madrid, Mabbpé, directamente no llega ya que una lesión le ha impedido estar sobre el terreno de juego con el resto del equipo. Sobre el rendimiento del Real Madrid sin Mbappé se ha pronunciado Koke que asegura que hablará del cambio después del partido.

El Real Madrid y Xabi Alonso se juegan parte de la temporada en Arabia Saudí. Y lo harán sin Kylian Mbappé. El francés no ha viajado con la expedición a Yeda debido a un esguince en la rodilla izquierda. El Atlético de Madrid, que ya conoce lo que es golear a los blancos, aprovecharán la baja del galo para hacer sangre al equipo del donostiarra, aunque frente al Betis, Gonzalo se vistió de Mbappé. Es por ello que en el conjunto colchonero no se fían de que la baja de Mbappé condicione demasiado el juego del Real Madrid. "Sabemos su nivel, todo lo que supone, es de los mejores del mundo. Mañana después del partido te digo si cambia", destacó Koke.

Koke sobre la rebeldía de los capitanes del Atlético de Madrid

"Cada persona es diferente. Los ciclos son diferentes, obviamente. Esa etapa fue espectacular, pero el fútbol va cambiando. Lo que tengo que decir es que es una semifinal contra el Madrid y nos vamos a dejar la vida por pasar, porque queremos ganar este título".

Un 2026 con títulos en el Atlético de Madrid

Bueno, más sencilla… (refiriéndose a la Supercopa de España) por la cantidad de partidos, sí, pero sencilla ya te digo que no. Es lo más cerquita que estamos de un título. Tenemos un primer paso contra el Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, y va a ser muy difícil. Delante estará el Atleti, que se dejará la vida. Queremos una final, el título; llevamos años trabajando de una forma con la que buscamos ganar".

Diferencias respecto al anterior derbi

"Yo creo que no. Los dos equipos nos conocemos, hubo una toma de contacto e hicimos un grandísimo partido, pero cada derbi es diferente. Pueden pasar muchas cosas: expulsiones, lesiones… Vamos a tener una idea de juego clara, seguro. Vamos a ir a muerte con ella. Es la única manera que tenemos: dar el 100%".