Julián Álvarez vive su peor momento en LaLiga con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid echa de menos a Julián Álvarez que suma 7 partidos consecutivos en LaLiga sin marcar, la pero racha del argentino desde que viste la elástica rojiblanca

El nombre de Julián Álvarez es, actualmente, el más repetido en el Atlético de Madrid. El argentino es la estrella del conjunto rojiblanco, aunque sus números en esta temporada son pobres en relación a lo que el club esperaba de él. El atacante atraviesa su peor racha en LaLiga desde que llegó al Atlético de Madrid y acumula 7 partidos consecutivos sin ver puerta.

Julián Álvarez se desinfla en LaLiga con el Atlético de Madrid

La campaña goleadora de Julián Álvarez está dejando frío al Atlético de Madrid que pretende que, en 2026, el de Calchín de un paso al frente para asumir nuevos retos dentro de la plantilla y se reencuentre con el gol en LaLiga. Desde el partido de la jornada 11 ante el Sevilla, el internacional argentino no ha vuelto a ver puerta en la competición doméstica con el Atlético de Madrid, acumulando 7 duelos seguidos sin batir la meta rival. En lo que va de campaña, además, Julián Álvarez ha anotado en LaLiga 7 goles, aunque solo ha visto puerta en 4 de los 18 partidos que ha disputado el Atlético de Madrid. Las estadísticas juegan en contra del atacante rojiblanco que cierra un año bueno de cara a puerta con mal sabor de boca. Sin embargo, en Champions League, la dinámica es diferente y Julián Álvarez suma 4 goles en 5 partidos. En cambio, Griezmann se ha echado el equipo al hombro y suma dos goles en los últimos dos choques en Primera división del Atlético de Madrid.

Los rumores de salida afectan al rendimiento de Julián Álvarez

Mientras tanto, el Barcelona sigue apretando por su futuro y los rumores a cerca del fichaje del argentino siguen repitiendo. "Con el paso del tiempo, obviamente que uno adquiere más experiencia, lo va viviendo de otra forma por todo lo que lo que le pasó antes. Y sí, siento que hoy estoy con más experiencia en los partidos, me siento cómodo y creo que todavía hay mucho por mejorar, así que hay que seguir", aseguró el argentino en una entrevista en Marca. "A mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé qué se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", destacó el argentino en relación a su futuro en el Atlético de Madrid.