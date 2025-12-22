El valor de Giuliano Simeone se dispara y el Atlético de Madrid celebra el acierto

El extremo del Atlético de Madrid se ha asentado en la banda del esquema de Simeone. Su participación es una de las mejores noticias del año para el cuadro rojiblanco ya que Giuliano ha aumentado su valor hasta los 40 millones de euros

El Atlético de Madrid afronta el parón de Navidad tercero en la clasificación, siguiendo de cerca al Barcelona y al Real Madrid. La clave del resurgir rojiblanco está en el ataque del equipo madrileño, que ha dado un salto de calidad. Julián Álvarez, Sorloth, la vuelta de Griezmann y Giuliano son los principales responsables del buen rendimiento del cuadro colchonero, haciendo especial hincapié en Giuliano. El hijo de Simeone, a priori, era el futbolista del ataque madrileño que menos protagonismo iba a tener, pero a base de trabajo y grandes actuaciones se ha vuelto indiscutible en la banda derecha del Atlético de Madrid. Tanto es así que, en este año 2025, el valor de mercado de Giuliano Simeone se ha disparado hasta los 40 millones de euros, mientras que el Atlético de Madrid celebra el acierto de haber mantenido al extremo en la plantilla.

Giuliano Simeone dispara su valor de mercado

El atacante rojiblanco ha sido una de las grandes sorpresas del año para el Atlético de Madrid que despide el 2025 con Giuliano Simeone asentado en la banda derecha del esquema del 'Cholo'. La participación del argentino ha sido tan grata que su valor de mercado, según Transfermarkt, se ha disparado en este 2025. El extremo comenzaba el año con un precio de 12 millones de euros. Actualmente, el valor del futbolista es de 40 millones de euros, subiendo su valía en 28 millones 'kilos'. El Atlético de Madrid, por otro lado, celebra el acierto que tuvo con el futbolista que, tras estar cedido en el Alavés, apostaron por que fuese parte del primer equipo antes que buscar talento en el mercado de fichajes. Esta subida es la más notable de la plantilla en este año. Pablo Barrios es el otro jugador de la plantilla que también ha subido su valor hasta 60 millones, 10 más que con los que comenzó el año. Mientras tanto, el resto de jugadores o ha mantenido el precio o lo ha disminuido. Julián Álvarez sigue siendo el futbolista de la plantilla con el valor más alto, 100 millones de euros.

La temporada de Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid

En la pasada campaña, Giuliano Simeone sumó 3.064 minutos, repartidos en 50 encuentros. El argentino anotó 5 goles y repartió 9 asistencias, siendo uno de los jugadores más destacados de la plantilla. Actualmente, en lo que va de temporada, Giuliano Simeone acumula poco más 1.800 minutos. De los 24 partidos jugados, el atacante ha visto puerta en 3 ocasiones y ha repartido 5 pases de gol.