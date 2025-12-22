La Roma se acerca al fichaje de Raspadori con una propuesta interesante para el Atlético de Madrid

La Roma, que anteriormente preguntó al Atlético de Madrid por el fichaje de Raspadori, se acerca al traspaso del extremo italiano a través de una cesión con opción de compra, según desvela Nicolo Schira

El mercado de fichajes aún no ha dado el pistoletazo de salida, pero el tanteo ya ha comenzado en el Atlético de Madrid. Los rojiblancos invirtieron un gran capital en verano para reforzar el equipo y competir con Real Madrid y Barcelona. Uno de los elegidos fue Giacomo Raspadori, que podría estar viviendo sus últimos días como colchonero. El italiano apenas tiene protagonismo en los planes de Simeone por la gran competencia que hay en el ataque y estudia un posible regreso a la Serie A. La Roma es el gran interesado en su fichaje, al que se acerca a través de una propuesta interesante para el Atlético de Madrid.

La Roma ofrece una propuesta interesante a Raspadori y al Atlético de Madrid

Los italianos han señalado al extremo del Atlético de Madrid como una prioridad para reforzar la plantilla en este mercado de fichajes de enero. La poca participación de Raspadori en los planes de Simeone abre la puerta a una posible salida que desde Italia ven probable. Según el periodista especialista en mercado de fichajes, Nicolo Schira, la Roma propone al Atlético de Madrid una cesión con opción de compra por Raspadori. A través de este método que la Roma presenta al cuadro rojiblanco y, en especial, a Raspadori, al italiano le ofrecerían un contrato hasta 2030. Con esta propuesta, el extremo rojiblanco abandonaría las filas de Simeone y jugaría media temporada cedido en la Roma, para luego firmar un contrato de 4 años con el cuadro romaní.

Raspadori llegó al Atlético de Madrid en este verano a cambio de 22 millones de euros, una inversión que de momento no ha tenido resultado en el cuadro rojiblanco que busca recuperar el dinero invertido en el extremo ex del Nápoles. En lo que va de campaña, Raspadori ha jugado 404 minutos, repartidos en 14 duelos.

La lesión de Nico González retrasa la decisión del Atlético de Madrid

Mientras tanto, el Atlético de Madrid espera la propuesta formar de la Roma para estudiarla y tomar la mejor decisión. La marcha del italiano podría retrasarse en función de alcance de la lesión de Nico González, que podría perderse la Supercopa de España. El argentino sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho en el minuto 27 del partido de este domingo contra el Girona, fue reemplazado por Conor Gallagher y está pendiente de pruebas para determinar el alcance de su lesión. El primer parte médico del club, a la espera de los citados exámenes, explica sólo que el futbolista fue cambiado “debido a unas molestias musculares”. El siguiente encuentro del Atlético no será hasta el próximo 4 de enero, cuando visitará a la Real Sociedad en San Sebastián. En el caso de que la dolencia de Nico sea una rotura, el futbolista no podría disputar ese encuentro y su presencia en la Supercopa de España también estaría en duda.