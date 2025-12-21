Nico González hace saltar las alarmas en el Atlético del Madrid: lesionado con la Supercopa de España en el horizonte

El extremo argentino tuvo que ser sustituido antes de la media frente al Girona al sentir un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha, lo que deja en el aire su presencia en Arabia Saudí a la espera de conocer el alcance exacto de la dolencia

El Atlético de Madrid cerró el año con un importante triunfo a domicilio ante el Girona (0-3), el segundo consecutivo después del varapalo que supusieron las dos derrotas seguidas ante Barcelona y Athletic. La victoria en Montilivi se antojaba obligatoria para no descolgarse por completo de la pelea por el título y los de Diego Simeone se fueron de vacaciones con la satisfacción del deber cumplido. Pero no todo fueron buenas noticias en tierras catalanas. La nota negativa vino de la manos de Nico González, que a los 25 minutos hizo saltar las alarmas por una lesión que le obligó a pedir el cambio.

La causa de la lesión de Nico González

El extremo argentino perseguía un balón por la banda izquierda cuando sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha que le hizo frenar de inmediato. Cojeó levemente y enseguida se quedó sentado en el césped, comprobando desde ese primer instante que se había roto. Gallagher, a la postre autor del segundo gol rojiblanco, entró en su lugar. Mientras tanto, el internacional albiceleste se retiraba del campo con visibles gestos de dolor y se quedaba en un inicialmente en el banquillo para aplicarse hielo en la zona dañada.

El doctor Celada le hizo una primera exploración sobre el terreno y el propio club madrileño apuntaba en sus canales oficiales que el jugador fue sustituido por "unas molestias musculares", sin especificar nada más al respecto. Será en principio mañana lunes, por tanto, cuando se someta a las pruebas médicas oportunas para conocer el alcance exacto de la lesión y el periodo estimado de baja.

Los próximos partidos del Atlético de Madrid

Lo positivo es que tendrá por delante un parón navideño de dos semanas para recuperarse, pues el cuadro dirigido por el 'Cholo' no volverá a entrar en acción hasta el domingo 4 de enero, cuando visitará en Anoeta a una Real Sociedad que estrenará a Pellegrino Matarazzo en el banquillo. Pero no está nada claro que Nico González pueda llegar a esa cita. Es más, dependiendo de la gravedad de la dolencia podría estar en duda su participación en la Supercopa de España.

La expedición del Atlético de Madrid se desplazará a Arabia Saudí el 6 de enero para enfrentarse dos días después al Real Madrid en las semifinales del torneo organizado por la RFEF. Restan, por tanto, poco más de dos semanas para un choque marcado en rojo en el calendario de todos los colchoneros, al que el argentino llegaría en todo caso muy justo si su percance se queda en algo leve.

Los números de Nico González en el Atlético de Madrid

De no llegar a tiempo sería, sin duda, un importante contratiempo para Diego Simeone, que viene confiando en su compatriota desde que aterrizó en los últimos días del mercado estival cedido por la Juventus, con una opción de compra que todo apunta a que se convertirá en obligatoria por sus números. Y es que Nico González suma ya 20 encuentros con el conjunto rojiblanco, en los que no obstante solo ha firmado un gol, el de su debut ante el Villarreal.

En LaLiga ha participado en las 17 jornadas y en 15 de ellas lo hizo como titular, si bien ya se tuvo que retirarse también antes del descanso frente a Osasuna por un golpe en la cabeza que le produjo una conmoción. Además, contra el Sevilla FC también se marchó tocado y eso le hizo perderse su único partido en Champions, ante el Union St Gilloise, siendo de la partida tanto en los otros cinco (tres desde el inicio) como en los instantes finales del estreno en Copa del Rey frente al Atlético Baleares. Todo ello para un total de 1.175 minutos de juego, lo que muestra a las claras su importancia dentro de los planes del técnico argentino.