La Real Sociedad hace oficial el fichaje de Pellegrino Matarazzo

El conjunto donostiarra ha llegado a un acuerdo con el técnico estadounidense, con experiencia en el la Bundesliga alemana, para que se haga cargo del equipo lo que resta de temporada y la siguiente

Tras la destitución de Sergio Francisco por los malos resultados y el periodo de interinidad de Jon Ansotegi, que clasificó al equipo para los octavos de final de la Copa del Rey y solo pudo sacar un empate este sábado ante el Levante en LaLiga, la Real Sociedad ha confirmado oficialmente horas después del duelo disputado en el Ciutat de València la identidad de su nuevo entrenador. Como se barruntaba desde hace días, el club donostiarra ha llegado a un acuerdo con el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo para que se haga cargo de su primer equipo hasta el final de la temporada 26-27; es decir, lo que resta de la presente y la próxima.

Mediante un comunicado oficial, el club ha informado que el preparador nervionense presenciará este domingo el encuentro del Sanse ante el Ceuta, y el lunes, a partir de las 16:00 horas, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta.

La trayectoria de Pellegrino Matarazzo

Nacido en 1977 en New Jersey, Pellegrino Matarazzo comenzó su carrera como técnico en los equipos del fútbol base del FC Núremberg alemán, donde también desarrolló la mayor parte de su carrera como jugador de forma discreta. En 2017 pasó al Hoffenheim, donde fue técnico ayudante del primer equipo junto a Julian Nagelsmann logrando la clasificación y compitiendo en la UEFA Champions League. Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.

Una vez dejó el Stuttgart, donde logró estabilizar al equipo en la élite, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas, logrando la clasificación a la UEFA Europa League. Ahora llega a la Real Sociedad para tratar de enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo en una temporada en la que no le está saliendo nada al equipo realista.

Las opciones que ha descartado la Real Sociedad

Durante las últimas semanas, la Real Sociedad había barajado más nombres para hacerse cargo del equipo. Gustaban también mucho el alemán Marco Rose y Thiago Motta, si bien ninguno de ellos era realmente accesible. En el caso del italo-brasileño, además, su finiquito aún pendiente con la Juventus convertía en prácticamente imposible su incorporación.

Al mismo tiempo, también existía en la agenda txuri urdin algún tapado cuyo nombre no había salido a la luz, mientras que a nivel nacional se ha mantenido conversaciones con Xavi García Pimienta, al que se tanteó el pasado mes de octubre, y ha sido relacionado el ex madridista Raúl González. Pero la entidad presidida por Jokin Aperribay ha decidido dar u giro de timón y volver a confiar en un entrenador extranjero once años después.