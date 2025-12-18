Matarazzo es el favorito, pero la Real Sociedad sigue manejando más opciones para su banquillo

El técnico estadounidense genera consenso en el seno del club donostiarra tras un largo debate, pero no hay que descartar sorpresas. Tanto Thiago Motta como Marco Rose siguen gustando mucho, aunque no son muy accesibles

La Real Sociedad solventó la papeleta ante el Eldense en la Copa del Rey gracias a un gol de Pablo Marín en el último suspiro (1-2). Sin embargo, la cara del presidente txuri urdin, Jokin Aperribay, en el palco del Pepico Amat era todo un poema. Esta misma semana había bajado al vestuario en Zubieta para hacerle llegar a la plantilla su tremendo enfado por el rendimiento ofrecido y dicha reunión se convirtió más bien en una bronca bastante subida de tono, de la que algunos jugadores salieron muy tocados y en la que incluso se le enseñó la puerta de salida a aquellos que no estén comprometidos. Pero lejos de surtir efecto, tras la imagen mostrada ante un rival de Primera RFEF, el cabreo sigue muy presente en el mandatario.

Como siempre sucede, la cuerda se cortó por la parte más débil y se busca un giro de timón tras la destitución de Sergio Francisco, que suponía dar continuidad al proyecto liderado años atrás por Imanol Alguacil. Ahora todo apunta a que se entregarán las riendas a un técnico extranjero y en Donostia temen que este nuevo modelo haga perder peso a la cantera y ganar poder a las agencias de jugadores extranjeros que no están teniendo el protagonismo deseado, como un Luka Sucic que incluso se enfrentó con el anterior entrenador y en cambio fue alineado por el interino Jon Ansotegi en la Copa, con gol incluido.

Ansotegi acabará el año ante el Levante

Lo único cierto es que el preparador del Sanse volverá a dirigir al primer equipo en el encuentro del próximo sábado ante el Levante en el Ciudad de Valencia, que servirá para cerrar el año. A partir de ahí, la idea es que el nuevo técnico llegue durante las Navidades para poder preparar el duelo del 4 de enero ante el Atlético de Madrid en Anoeta.

Todo apunta a que el elegido será Pellegrino Matarazzo, que ya estuvo casi cerrado el pasado mes de octubre, antes de que Sergio Francisco salvase su primer ‘match ball’ ante el Sevilla FC. El estadounidense es el elegido después de un largo debate interno, pero todavía no está cerrado. Es más, todavía no habría que descartar una sorpresa en este sentido porque sobre la mesa siguen los nombres de otras alternativas que también se han manejado y gustan mucho.

La gran dificultad con Motta

Así, según apunta el diario As, el casting sigue abierto en las oficinas de Anoeta y uno de los más sigue gustando es el alemán Marco Rose, al que también se tanteó en octubre. Junto al germano, en paro desde que el pasado mes de marzo salió del RB Leipzig, el otro gran favorito sigue siendo Thiago Motta, al que sus problemas con el finiquito que debe cobrar de la Juventus le impiden estar del todo en el mercado.

Las opciones nacionales

En cualquier caso, ninguno de los dos se antoja realmente accesible para una Real Sociedad que también ha seguido conversando de firma fluida con Xavi García Pimienta, que como informó ESTADIO Deportivo era otro los que convencían hace un par de meses. Además, también se ha barajado a Raúl González Blanco, ex del Real Madrid Castilla, aunque en su caso sí parece descartado. Y es que, la opción con más fuerza es la de un técnico extranjero y todos los caminos conducen a Matarazzo. Solo falta cerrar un acuerdo que se encuentra encaminado.