Jon Martín se moja con la destitución de Sergio Francisco: "No sé si es justo o no"

El central se muestra agradecido al ya ex técnico de la Real Sociedad, con el que dio el salto al Sanse, y asegura que su despedida fue "dura", poniendo el foco en la "responsabilidad" de una plantilla que no viene respondiendo como se esperaba

A Jon Martín le costó hacerse con un sitio en el once de Sergio Francisco. De las cinco primeras jornadas de LaLiga sólo participó en una de ellas, pues por entonces el técnico oriotarra confiaba en el croata Caleta-Car como acompañante de Zubeldia en el eje de la zaga. Luego llegó su convocatoria para el Mundial sub 20 y el permiso de la Real Sociedad pese a no estar obligado a ello, si bien tuvo que regresar antes de poder debutar con la selección española debido a una lesión de tobillo. La misma le mantuvo un par de semanas de baja y no fue hasta la jornada 10 cuando entró en el once donostiarra, disputando desde entonces los 90 minutos en los siete últimos choques ligueros del ya ex entrenador txuri urdin en el banquillo.

A sus 19 años, el central vive la temporada de su consagración en el primer equipo, después de que la pasada campaña ya disputase 17 partidos y superase los 1.200 minutos de juego a las órdenes de Imanol Alguacil, que le hizo debutar un curso antes, en mayo de 2024 ante el Real Betis. Pero Jon Martín no olvida que Sergio Francisco también tuvo un papel crucial en su evolución. No en vano, con él dio el salto al Sanse en la 23/24, siendo aún juvenil, y llegó a disputar 26 encuentros en Primera RFEF, con dos goles incluidos.

Matarazzo, en camino

Por todo ello, el lasarteoriatarra se ha mostrado apenado por la destitución de un entrenador que le ha marcado a nivel personal y que había recibido el premio de dar el salto al primer equipo tras su gran trabajo en la cantera, si bien los resultados no han sido los esperados. Esto ha llevado al consejo presidido por Jokin Aperribay a prescindir de sus servicios, negociando ya el fichaje del estadounidense Pellegrino Matarazzo, al que tenía prácticamente cerrado el pasado mes de octubre, cuando el de Orio salvó su primer 'match ball' ante el Sevilla FC.

"Es una pena. Sergio ha sido una persona muy importante para mí. Su despedida el otro día para mí fue dura. No sé si es justo o injusto, pero cuando las cosas no salen lo paga el entrenador. Estoy dolido y con ese punto de responsabilidad porque los que estamos en el campo somos los que tenemos que responder", señaló, mostrándose de ese modo autocrítico por el rendimiento que viene ofreciendo una plantilla confeccionada sobre el papel para luchar por los puestos europeos.

La dificultad de la Copa del Rey

Ya sin Sergio Francisco, y mientras se concreta la llegada de su relevo, la Real Sociedad superó no sin apuros al Eldense con Jon Ansotegi en el banco, logrando de ese modo el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Un logró al que Jon Martín quiso darle su valor. "Se está viendo que los partidos no están siendo fáciles. Le está costando a todo el mundo, incluso equipos de Primera se están quedando fuera. Hemos salido con todo, con muchas ganas y al final lo hemos sacado", destacó al respecto.

El debut de su "amigo" Asitazaran

El encuentro disputado en Elda, además, sirvió para que debutase el mediocentro Lander Astiazaran, con quien Jon Martín comparte no solo generación (2006), pues ambos son de la misma localidad (Lasarte-Oria) y llegaron a Zubieta en categoría alevín procedente del Ostadar. El azar, no obstante, le llevó a darle en cabezazo en la celebración del gol de Pablo Marín que supuso el 1-2 definitivo, provocando que el centrocampista acabase con una brecha que no le impidió jugar los instantes finales. "Es amigo mío, de mi cuadrilla. Jugamos siempre desde que éramos pequeños. Entramos juntos a la Real. Estoy muy contento por él. Espero que haya más. En el gol, en la celebración, Marrero me ha empujado y nos hemos dado con la cabeza", explicó el zaguero sobre el incidente.