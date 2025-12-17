Nueva lesión de Yangel Herrera: plazo estimado de baja

El venezolano se encontraba ya en la recta final de su recuperación, pero ahora ha vuelto a caer lesionado, esta vez en el sóleo de su pierna izquierda, pudiendo estar varias semanas más de baja.

El calvario de Yangel Herrera en la Real Sociedad parece no tener fin. El internacional venezolano fue el fichaje más caro del pasado verano y había muchas esperanzas depositadas en él. Tras intentar en un primer momento la contratación del argentino Equi Fernández, que acabó firmando por el Bayer Leverkusen, el club donostiarra echó el resto en la recta final del mercado y llegó a un acuerdo con el Girona cifrado en 11 millones de euros y uno más en variables. Pero tres meses y medio después de estampar su firma hasta 2030, apenas se le ha podido ver sobre el césped.

De una lesión en otra

Tras jugar las dos primeras jornadas de LaLiga con el conjunto catalán, el centrocampista cayó lesionado en la segunda de ellas frente al Villarreal y aterrizó en Anoeta convaleciente de una dolencia que le impidió debutar hasta el 19 de octubre, cuando fue titular en el empate ante el Celta de Vigo en Balaídos. Repetiría en el once de Sergio Francisco a la jornada siguiente, en casa frente al Sevilla FC. Pero pasada la media hora se tuvo que retirar y desde entonces no ha vuelto a aparecer sobre el césped.

Hasta después de Navidad

El club txuri urdin informó entonces de una lesión en sóleo de su pierna derecha y de una posterior recaída el pasado 19 de noviembre. Pero cuando todo apuntaba a que se encontraba en la recta final de su recuperación, el ex del Manchester City ha vuelto a romperse, ahora en la otra pierna. Tal y como ha comunicado la propia entidad donostiarra, “su reincorporación se pospone a la vuelta del parón navideño debido unas molestias en el soleo izquierdo”, por lo que volverá a ser baja ante el Levante y posiblemente varias semanas más.

De este modo, el relevo de Ansotegi, que será salvo sorpresa el estadounidense Pellegrino Matarazzo, no podrá contar de primeras con un Yangel Herrera que tras jugar 90 minutos en sus dos únicos partidos con la Real Sociedad ya se ha perdido la seis últimas jornadas de LaLiga y los tres encuentros de la Copa del Rey. Una convalecencia que unida a la inicial eleva a 14 los encuentros en los que no ha estado disponible por lesión desde que llegó.

El resto de la enfermería de la Real Sociedad

La buena noticia, por contra, es el esperado regreso de Oyarzabal, que estuvo en el banquillo ante el Eldense ejerciendo casi de ayudante, y Orri Óskarsson, otro que apenas ha podido participar en tres partidos y lleva ya más de tres meses lesionado. Tanto el islandés como el internacional español está previsto que se ejerciten este jueves con el grupo, aunque será difícil que el primero de ellos entre en la convocatoria. También parece descartado, además, Ander Barrenetxea, que “tiene molestias en el sóleo derecho”.