Oyarzabal y Oskarsson dan alegrías a la Real Sociedad

Los dos delanteros ya están en la recta final de sus respectivas recuperaciones físicas y apuntan a estar disponibles para el partido de LaLiga que la Real Sociedad juega este sábado contra el Levante UD, correspondiente a la jornada 17 de Primera división

Sin tiempo prácticamente para saborear la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, la Real Sociedad se tiene que poner manos a la obra para preparar el próximo encuentro de LaLiga en el cual se mide al Levante UD, este sábado a partir de las 16:15 horas. Un partido en el que Ion Ansotegi, entrenador interino del club vasco, apunta a contar con dos de sus delanteros, Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson que ya están en la recta final de sus recuperaciones de sus lesiones musculares.

Mikel Oyarzabal, el referente de la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal ya está disponible para la Real Sociedad después de que haya dejado atrás la lesión muscular que sufrió tras el partido liguero contra CA Osasuna. El cuerpo del delantero dijo basta por la carga excesiva de minutos y partidos y se ha perdido los últimos tres de LaLiga que ha disputado el club txuri-urdin.

Mikel Oyarzabal ya estuvo disponible para el partido contra el Eldense, pero ni la Real Sociedad ni el propio delantero fueron partidarios de forzar la máquina si bien es cierto que Jon Ansotegi dijo que si hubiera habido prórroga habría jugado. "Decidimos aguantarle calentando. Él quiere empujar, jugar, se siente bien y, si hubiese habido prórroga, habría jugado. Desde mañana empezará a entrenar con el equipo y ojalá lo tengamos para el sábado".

La Real Sociedad ha anotado mucho la baja de Mikel Oyarzabal ya que el club de San Sebastián ha perdido los tres partidos ligueros, contra Villarreal CF, Deportivo Alavés y Girona FC, que no ha podido contar con su delantero, goleador y líder. Es por ello que su regreso es tan necesario para el equipo que ahora entrena, de manera interina, Jon Ansotegi.

Orri Oskarsson ultima su recuperación

Por otro lado, está el caso de Orri Oskarsson. Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo hace unas semanas, la Real Sociedad iba a ser muy cautelosa con el delantero ya que su lesión muscular ha sido grande y el club vasco no ha querido forzar al islandés para evitar recaídas.

Orri Oskarsson está evolucionando bien y se espera que pueda entrar al mismo ritmo que sus compañeros en los días previos al partido contra el Levante UD. Esto no quiere decir que vaya a entrar en la convocatoria. Sólo que se está poniendo en forma. En caso de que poder regresar contra el Levante UD, el islandés apunta a regresar en el primer partido del año frente al Atlético de Madrid.

Orri Oskarsson no juega un partido con la Real Sociedad desde el pasado 30 de agosto. Lo que significa que el islandés acumula casi cuatro meses de baja.