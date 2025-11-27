El problema de Oskarsson y el objetivo que se ha marcado

El delantero islandés es uno de los grandes últimos fracasos de la Real Sociedad ya que no ha rendido prácticamente nada, de momento, y costó 20 millones de euros. En esta temporada una lesión muscular le tiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de agosto

Orri Oskarsson, a la tierna edad de 21 años, está atravesando, con casi total seguridad, el peor momento de su corta carrera deportiva por culpa de una lesión muscular que no le deja jugar desde el mes de agosto. El delantero es uno de los grandes fracasos de la Real Sociedad en los últimos años porque costó 20 millones de euros y no ha dado el rendimiento esperado. Con todo, el islandés no se desanima y se encuentra trabajando duramente para recuperarse lo antes posible, pero existe algún que otro problema para cumplir el objetivo que el jugador se ha marcado antes de Navidad.

Orri Oskarsson sigue al margen del resto de sus compañeros ya que el islandés está centrado en su recuperación y en poder volver lo antes posible a los terrenos de juego. El delantero sufrió en el mes de agosto una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo y desde entonces está fuera de combate. Oskarsson está trabajando en su recuperación y espera obtener el alta en varias semanas, pero, por el momento tiene dos problemas tal y como informa El Diario Vasco: siente dolor al tocar el balón, por eso evita esos ejercicios, y también cuando frena después de correr.

Con esta situación, la Real Sociedad tiene claro que con Orri Oskarsson no va a arriesgar lo más mínimo y que la prioridad es que se recupere bien y no lo antes posible. El club txuri-urdin lo que desea es evitar una recaída. Esto supone una pequeña barrera para el futbolista de la Real Sociedad quien se ha marcado volver a los terrenos de juego antes de las vacaciones de Navidad. Los ojos de islandés están puesto en intentar estar disponible, siempre y cuando la recuperación vaya perfectamente, en ese último partido del año 2025 contra el Levante UD.

La temporada de Orri Oskarsson es para olvidar

La temporada de Orri Oskarsson se está viendo marcada por esta lesión muscular que apenas le está dejando jugar. El islandés sólo ha disputado un total de 3 partidos y 112 minutos en LaLiga, en los que le dio tiempo de marcar un gol contra el RCD Espanyol.

En la tercera jornada de Primera división, todo se torció para el delantero ya que en el partido contra el Real Oviedo sufrió la rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. Cuando estaba a punto de volver, en el mes de octubre, Orri Oskarsson recayó y no pudo volver a jugar en la Real Sociedad.

El islandés es uno de los fichajes más malos que ha hecho la Real Sociedad en las últimas horas ya que por falta de oportunidades o por lesiones Orri Oskarsson no ha podido justificar los 20 millones de euros, que fueron a manos del Copenhague, que el club txuri-urdin desembolsó en el verano de 2024. Su bagaje en dos temporadas con la Real Sociedad es de 8 goles en 40 partidos oficiales.