Alineaciones Murcia - Betis: alineaciones probables de Real Murcia y Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Después de 25 temporadas sin enfrentarse en liga y tras 64 años desde su último enfrentamiento copero, pimentoneros y heliopolitanos se ven las caras este jueves en una eliminatoria a partido único para buscar un sitio en los octavos de final

El Estadio Enrique Roca -aún llamado Nueva Condomina por muchos- alberga este jueves un festivo encuentro entre el Real Murcia y Real Betis, que se enfrentan a partido único en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Será la tercera vez que ambos clubes luchen en el Torneo del K.O. y servirá para desnivelar una balanza que se mantiene equilibrada desde hace más de medio siglo: los pimentoneros pasaron en la edición de 1928, con un 1-3 en Sevilla y un 3-2 en La Condomina y los heliopolitanos lo hicieron en 1961, con sendos triunfos por 1-0 en el Benito Villamarín y por 1-2 en el feudo grana.

El once del Real Murcia: Colunga prepara una formación mixta

El Real Murcia atesora 18 temporadas en Primera división y 54 en Segunda a lo largo de toda su historia, pero en la actualidad compite por decimosegundo curso consecutivo en la Categoría de Bronce del fútbol español. Está encuadrado en el Grupo 2 de la Primera RFEF -rival del Betis Deportivo, al que ganó por 1-2 el mes pasado- y marcha en la sexta posición, rondando los puestos de ascenso gracias a una muy buena racha iniciada tras la destitución de Joseba Etxeberria y la promoción de un Adrián Colunga que hasta este pasado sábado había sido capaz de enlazar seis partidos invicto, con cinco victorias y un empate hasta la derrota por 0-1 ante el CE Sabadell.

En Copa del Rey, viene de eliminar al Antequera CF en los penaltis y al Cádiz CF (3-2). Por eso, Colunga calificó este duelo como "un premio" y apostará por una alineación mixta, sacando a algunos de sus mejores jugadores pero reservando piezas importantes y repartiendo minutos en revulsivos como el veterano Pedro León. "Sacaremos un equipo competitivo. Sabemos que nuestro principal objetivo es la liga pero queremos ganarle al Betis", manifestó el técnico del Murcia, quien podrá contar con el defensa Antxon Jaso y el delantero Agim Zeka, ya recuperados.

El once del Real Betis: Pellegrini, con siete bajas pero en pleno 'efecto Riquelme'

Manuel Pellegrini confirmó en rueda de prensa lo que ya dejaba intuir el último entrenamiento previo al desplazamiento hasta tierras murcianas. Además de a Diego Llorente, el Betis también perdió por lesión en el 0-0 de Vallecas a Marc Roca; así que ambos se unen a Junior Firpo y a Isco Alarcón en una enfermería de la que sale por fin Héctor Bellerín. Del mismo modo, cabe recordar que el conjunto verdiblanco tampoco puede contar con sus tres internacionales en la Copa de África: los marroquíes Sofyan Amrabat y Ez Abde, además del congoleño Cédric Bakambu.

Así se completa la nómina de siete bajas que el técnico chileno ha amortiguado en la convocatoria de 21 efectivos reclutando a jugadores del filial como el mediocentro Mawuli Mensah y el extremo José Antonio Morante; además de los habituales Ángel Ortiz y Pablo García, quienes apuntan al once en el Enrique Roca para intentar alargar la senda iniciada ante el Atlético Palma del Río (1-7) y el Torrent CF (1-4).

Como Álvaro Valles y Pau López se han repartido la portería en LaLiga y en la UEFA Europa League, cabe esperar que Pellegrini mantenga a Adrián San Miguel para la Copa del Rey. Luego, suena arriesgado que Bellerín vuelva directamente al once, así que la lógica invita a pensar en Ángel Ortiz y Ricardo Rodríguez como carrileros, con Marc Bartra y Valentín Gómez como centrales por delante de un doble pivote con Sergi Altimira y Nelson Deossa. La Copa es la competición de Rodrigo Riquelme (actual Pichichi del torneo), quien estaría acompañado arriba por el Chimy Ávila, Giovani Lo Celso y Pablo García, quien alternará el extremo con la punta para suplir a Abde y a Bakambu. Salvo sorpresa habrá descanso para Natan de Souza, Pablo Fornals o Antony dos Santos.

Alineaciones probables del Murcia - Betis de Copa del Rey

- Real Murcia: Diego Piñeiro; David Vicente, Alberto González, Jorge Sánchez, Cristo Romero; Sekou Djanbou, Antonio David Moreno, Pedro León, Joao Pedro Palmberg; Pedro Benito y David Flakus.

- Real Betis: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Nelson Deossa; Chimy Ávila, Gio Lo Celso, Rodrigo Riquelme; y Pablo García.