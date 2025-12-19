Ni la opción de un ambicioso 'tapado' puede con la elección de Matarazzo

Desde el País Vasco aseguran que la Real Sociedad mantiene abierta la vía de un entrenador con más caché que el estadounidense aunque salvo giro imprevisto de los acontecimientos, Matarazzo será anunciado tras el partido ante el Levante de este sábado

Jon Ansotegi afronta este sábado su segundo partido como entrenador de la Real Sociedad tras la sufrida victoria en la Copa del Rey ante el Eldense en el último suspiro de la eliminatoria. Sabe el entrenador que este será su último encuentro, al menos por ahora, en el primer equipo, volviendo así al Sanse, tal y como estaba previsto desde que se anunció su ascenso provisional a la espera de un recambio de Sergio Francisco.

En teoría, tras el choque de este sábado ante el Levante la Real Sociedad debería anunciar el nombre del nuevo entrenador del equipo, que debería coger las riendas estas Navidades para comenzar a preparar el que será el primer partido de 2026 ante el Atlético de Madrid en Anoeta. Todo hace indicar que el nombre que anunciará el club donostiarra es el del estadounidense Pellegrino Matarazzo, con el que la Real Sociedad ya tiene todo acordado tan solo a falta de que se rubrique sobre el papel, aunque hasta su nombramiento en Zubieta no cierran ninguna puerta.

Así lo desvela Noticias de Gipuzkoa, quien asegura que en estos momentos la Real Sociedad todavía abierta la vía de 'tapado', un entrenador de más nombre y caché que el norteamericano pero cuya identidad no ha trascendido a los medios por expreso deseo del club donostiarra, ya que es posible que incluso ni se llegue a abrir una negociación con dicho entrenador. Más que nada porque en las conversaciones con Pellegrini Matarazzo ha habido bastante 'feeling' y hay un claro convencimiento de que es el técnico idóneo para abrir una nueva etapa en la Real Sociedad, tras más de una década con técnicos nacionales y de la casa.

El Sanse será dirigido por Jon Gorrotxategi

Por otro lado, ayer se conoció quién será el encargado de dirigir este fin de semana al Sanse en el duelo contra el Ceuta. El elegido es Jono Gorrotxategi, que curiosamente comparte nombre y apellido con el centrocampista de la Real Sociedad.

"Para este fin de semana soy el entrenador de la Real y el entrenador del Sanse será Jon Gorrotxategi, eso está decidido. Es verdad que, siendo el domingo el partido y estando aquí, igual es la hora de estar cerca para echar una mano, pero ahora mismo no estoy pensando en eso", ha explicado Ansotegi ante la posibilidad de que también pueda ayudar a Gorrotxategi el domingo en Anoeta.

"Hasta el sábado a la noche no voy a ver al Ceuta ni los entrenamientos del Sanse y casi ni a hablar con Gorrotxategi. Ahora estoy a lo que estoy, que creo que es lo más importante", ha zanjado.