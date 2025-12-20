Levante - Real Sociedad, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Duelo de urgencias en el Ciutat de Valencia, donde el colista de LaLiga recibe a un conjunto donostiarra que está a un solo punto de los puestos de descenso. Ambos llegan además dirigidos por dos técnicos interinos: Álvaro del Moral y Jon Ansotegi

¡Muy buenas tardes! Partido de máxima urgencia en el Ciutat de Valencia, donde Levante y Real Sociedad se verán las caras a partir de las 16:15 horas . El colista de LaLiga recibe a un conjunto donostiarra que se encuentra un solo punto por encima de los puestos de descenso. Acuciados ambos por sus problemas clasificatorios, el duelo dejará además un singular duelo en los banquillos, donde se sentarán los técnicos interinos Álvaro del Moral y Jon Ansotegi . ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Álvaro de Moral y Jon Ansotegi, os dejamos toda la información sobre los posibles onces, altas y bajas de cara a este partido.

La expedición de la Real Sociedad ya ha puesto rumbo al Ciutat de Valencia y ha encontrado el apoyo de los aficionados a su salida del hotel de concentración. Lidera el grupo Mikel Oyarzabal , que regresar tras varias semanas fuera por lesión.

El balear Guillermo Cuadra Fernández será el encargado de repartir justicia en el Ciutat de Valencia, estando auxiliado desde el VAR por su compañero Carlos del Cerro Grande . Le ha dirigido 16 partidos a la Real Sociedad, con un balance de 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Por su parte, el levante también tiene buenos números en sus 11 choques con él: 7 triunfos, una igualada y 3 derrotas.

Por su parte, en los granotas, Álvaro de Moral tiene las bajas de Etta Eyong , en la Copa África con Camerún, y los lesionados Roger Brugué, Koyalipou y Unai Elgezabal .

En el bando txuri urdin, Jon Ansotegi no puede contar con Yangel Herrera , con una nueva lesión en el sóleo, ni tampoco con Barrenetxea , también con molestias en la misma zona, además de Rupérez y Aramburu , este último sancionado tras cinco cartulinas amarillas.

¡TAMBIÉN TENEMOS EL ONCE DE LA REAL SOCIEDAD! Los elegidos por Jon Ansotegi son Remiro; Aritz Elustondo, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Pablo Marín, Sucic; Kubo, Guedes y Oyarzabal.

Como se preveía, entra Oyarzabal en punta y Aritz Elustondo suple al sancionado Aramburu en el lateral diestro. Pero las grandes novedades con respecto al último partido de Sergio Francisco llegan en el centro del campo. El técnico interino de la Real Sociedad premia a Pablo Marín y Sucic , autores de los goles que sirvieron para clasificarse en la Copa del Rey ante el Eldense, y deja fuera a Carlos Soler y Brais Méndez.

El Levante es colista y se encuentra en estos instantes a seis puntos de la salvación después de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, la Real Sociedad solo tiene un punto de colchón con respecto a los puestos de descenso después de tres derrotas seguidas.

Así llega el Levante: cinco derrotas seguidas en LaLiga

Del Moral forma con el valenciano Vicente Iborra un tándem que, de momento, no ha funcionado para enderezar la mala racha que provocó la salida de Julián Calero hace ya veinte días. El Levante lleva cinco derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, es colista y en el peor escenario posible podría pasarse la Navidad a nueve puntos de la permanencia.

El Ciutat de València, que todavía no ha vivido una victoria esta temporada en su regreso a Primera División, acogerá un duelo fundamental para el Levante, que todavía no ha definido qué va a hacer con Del Moral e Iborra. Para este encuentro, además, tiene las bajas de Etta Eyong, en la Copa África con Camerún, y están lesionados Roger Brugué, Koyalipou y Unai Elgezabal.

Así llega la Real Sociedad: una sola victoria a domicilio

Por su parte, la Real Sociedad aterriza en Valencia con Jon Ansotegi como interino y con la necesidad imperiosa de ganar para no cerrar el año en puestos de descenso. Los donostiarra quieren dejar atrás la racha de tres derrotas consecutivas en LaLiga a la espera de un nuevo entrenador.

El equipo 'txuri-urdin' sólo ha ganado un partido a domicilio en lo que llevamos de campeonato, un bagaje pobre que le sitúa a un punto de la zona roja de la tabla. La tormenta que cae y no cesa en San Sebastián ya se ha llevado por delante a Sergio Francisco, por lo que Ansotegi, a la espera de que se concrete el fichaje de Pellegrino Matarazzo, aspira a cerrar su semana con pleno de victorias tras pasar en Copa del Rey ante el Eldense.

Para ello, el técnico de Berriatua, que volverá al filial la próxima semana, no podrá contar con Yangel Herrera, con una nueva lesión en el sóleo, ni tampoco con Barrenetxea, también con molestias en la misma zona, Rupérez y Aramburu, este último sancionado tras cinco cartulinas amarillas. Por contra, recupera al capitán Mikel Oyarzabal, que fue convocado a Elda aunque no disputó ningún minuto, y a Orri Óskarsson, lesionado desde el 30 de agosto.