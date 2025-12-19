Ansotegi recupera a Oyarzabal para la 'final' ante el Levante: seis bajas en la convocatoria

El capitán de la Real ya está para jugar y ayudará al equipo en el Ciutat de València, donde Ansotegi vivirá su estreno en Primera división y su adiós, pues Matarazzo debería ser anunciado este fin de semana

Jon Ansotegi debuta este sábado en LaLiga como técnico de Primera división frente al Levante tras hacerlo el pasado martes ante el Eldense en la Copa del Rey. El hasta este fin de semana entrenador del Sanse, adonde volverá la próxima semana una vez sea anunciado el nuevo técnico realista, afronta el choque con la responsabilidad de darle tres puntos muy importantes a la Real Sociedad.

El preparador no ha querido dar pistas sobre los hombres que utilizará en el Ciutat de València. "El rival que viene es el Levante y hay que afrontarlo como tal. Es verdad que ellos también estarán buscando su mejor momento de confianza, pero el partido hay que jugarlo. Creo que para nosotros es una buena oportunidad para salir fuera de casa, dar una buena imagen y sumar un buen resultado. En este tipo de partidos no puedes pensar demasiado en rachas, sino en el rival que tienes delante, en tus propios jugadores y en centrar el foco ahí. Nuestro trabajo es ayudar a que los jugadores jueguen con la mayor confianza posible, que se atrevan y que sean valientes. Luego hay un rival de Primera división delante y hay que verlo en el campo, pero ese es el camino en el que estamos".

Su debut en los banquillos en Primera división

"Igual no soy del todo consciente todavía. En estos últimos días hemos tenido muchos partidos seguidos y casi no ha habido tiempo para parar y pensar. Ahora mismo dirigir en Primera es una realidad, pero intento apartar todo eso y centrarme únicamente en el partido que tenemos delante, en prepararlo bien y en afrontarlo de la mejor manera posible. Lo demás queda en un segundo plano, lo importante es el partido y nada más".

Buenos recuerdos ante el Levante

"No creo que eso tenga demasiada importancia ahora. He marcado goles contra el Levante, pero también he jugado muchos partidos contra ellos. Con la Real y con el Mallorca he intentado siempre ayudar al equipo, marcar goles cuando he podido y aportar desde mi rol. Son recuerdos, pero no influyen en el presente. Lo que de verdad importa es el equipo, el momento actual y lo que podamos hacer mañana en el campo".

Oyarzabal vuelve a la lista de convocados

Jon Ansotegi ha dado a conocer la nómina de jugadores que vijarán hoy hasta Valencia para enfrentarse este sábado al Levante tras el entrenamiento de esta tarde en Zubieta. Así, la gran novedad en la misma es la presencia del capitán Mikel Oyarzabal, que ya estuvo en Elda acompañando al equipo aunque sin opciones de jugar, ya sí está para tener minutos como confirmó Ansotegi.

Por el contrario, Barrenetxea, Óskarsson, Herrera y Rúperez por lesión, así como Aramburu por sanción, y Karrikaburu por decisión técnica, no estarán disponibles. La lista de convocados al completo está formada por: Remiro, Marrero, Fraga, Aritz, Zubeldia, Odriozola, Caleta-Car, Aihen, Jon Martín, Soler, Brais Méndez, Sergio Gómez, Kubo, Sucic, Turrientes, Zakharyan, Marín, Gorrotxategi, Goti, Mariezkurrena, Astiazarán, Guedes, Oyarzabal y Sadiq.