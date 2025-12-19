Ansotegi deja en el aire la decisión con Odriozola y despeja las dudas con Sucic

El entrenador de la Real Sociedad ha afirmado que aún no sabe qué jugador será el que sustituya al sancionado Aramburu en la posición de lateral derecho en el partido contra el Levante UD al cual ha calificado como muy importante

Jon Ansotegi ha comparecido ante los medios de comunicación en la que debería ser la última previa de LaLiga que haga como entrenador interino de la Real Sociedad. El club txuri-urdin negocia el fichaje de un nuevo técnico, Pellegrino Matarazzo es el señalado salvo giro inesperado de los acontecimientos y debería estar para el primer encuentro de 2026. Así pues es tarea de Ansotegi el intentar ganar el partido contra el Levante UD en el que el técnico no ha desvelado si apostará por Odriozola y, además, ha dicho que no tiene ningún problema con Luka Sucic.

Ansotegi ha comenzado señalando que Barrenetxea es baja segura. "El equipo está bien, los que jugaron no tienen molestias y han recuperado bien, y Mikel Oyarzabal ha tenido otros tres días más y seguramente nos podrá ayudar mañana. Sadiq está, Goti también. Óskarsson ha estado mucho tiempo de baja, tres meses, ha hecho dos entrenamientos, vamos a ver, no creo que esté en su mejor momento. Y el que está descartado es Barrenetxea. Vamos a seguir contando hoy con Mariezkurrena y Astiazaran".

El entrenador interino no ha querido dar pistas sobre el once titular que sacará contra el Levante UD. "El once todavía no lo tengo decidido, no lo he hablado ni con los compañeros del staff, ni con los jugadores. Vamos a esperar al entrenamiento de hoy y luego pensaremos en los jugadores más óptimos para este partido, ayer me dijeron todos que habían recuperado bien, así que en el sentido físico no va a haber ningún problema".

Por otro lado, ha dejado en el aire si va a apostar a Odriozola como lateral derecho titular debido a la baja por sanción de Aramburu. "Tenemos la posibilidad de jugar con tres centrales, de hacer línea de cuatro con Odriozola, todavía no lo tenemos claro, cuando me junte con el staff de ahí saldrá el once".

A continuación, ha señalado que él cuenta con Luka Sucic y que no le importa los problemas que haya podido tener el croata con Sergio Francisco, su predecesor. "Lo que haya pasado antes del domingo no lo valoro. Yo empiezo a contar desde el domingo. Hablé con él, le pregunté si estaba bien, como se sentía, y el otro día para mí lo más importante es que salió al campo y lo hizo muy bien, tuvo el acierto de llegar al área y meter un gol algo que a todos nos ayuda. Es un gran jugador, ya lo ha demostrado en la Real y confío plenamente es que recupere su mejor nivel, al igual que los demás, porque nos ayudará a que la Real esté mejor".

Ansotegi señala la importancia del partido contra el Levante UD y analiza al rival

Por otro lado, Ansotegi ha manifestado que este partido contra el Levante UD es vital para la Real Sociedad. "Sí, pero es que no recuerdo un partido que no sea importante. Los jugadores también están habituados a jugar partidos de esta importancia y saben que, si lo hacen bien y consiguen ganar. El equipo va a estar mejor y el entrenador que venga va atener tres puntos más para respirar más tranquilo. Sí que soy consciente de que es un partido muy importante, pero el entrenador que venga te dirá lo mismo del siguiente".

Ansotegi, por último, ha analizado al Levante UD. "Hemos tenido dos o tres días para verlo y somos conscientes de que tiene muy buenos jugadores, que viene de un año increíble, es un rival muy fuerte. No sabemos como van a salir, últimamente han hecho 1-4-4-2, pero tienen bajas en la delantera, así que pueden hacer alguna otra cosa".