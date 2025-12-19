Día clave para Odriozola

La baja de Aramburu, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, deja un hueco vacante en el lateral derecho de la alineación titular para el partido contra el Levante UD. Ansotegi, el entrenador interino, tiene en su mano sacar al canterano del ostracismo

El partido de la Real Sociedad contra el Levante UD, que se disputa este sábado, tendrá un interés especial no sólo por la importancia que tiene en la lucha por la permanencia en Primera división sino que también por la decisión que tome Ion Ansotegi con Álvaro Odriozola que puede estar ante las últimas oportunidades de reivindicarse siempre y cuando le den la alternativa, sacándolo así del ostracismo. La baja de Jon Aramburu abre la puerta al canterano que vuelve a estar pasando por una temporada muy dura.

Ion Ansotegi tiene que decidir entre Álvaro Odriozola y Aritz Elustondo

Uno de los principales alicientes del partido entre la Real Sociedad y el Levante UD es saber quién será el futbolista que jugará como lateral derecho en el equipo txuri-urdin.

Jon Aramburu vio su quinta tarjeta amarilla en LaLiga en esta temporada en el encuentro anterior contra el Girona FC y, por tanto, debe cumplir un partido de sanción, lo cual le dejará sin jugar contra el Levante UD. Eso deja un vació en el once titular de la Real Sociedad, que además no puede contar con el joven Iñaki Rupérez, que está lesionado.

Con este contexto, a la Real Sociedad y a su entrenador, el interino Ion Ansotegi, le quedan dos alternativas: Álvaro Odriozola o Aritz Elustondo. Ambos llegarán descansados al choque contra el Levante UD porque ninguno tuvo minutos en el encuentro copero jugado esta semana contra el CD Eldense. Odriozola, incluso, se quedó fuera de la convocatoria, mientras que Elustondo vio el duelo entero desde el banquillo.

De este modo, la decisión de Ion Ansotegi será clave para determinar cuál es el futuro a corto plazo de Álvaro Odriozola en la Real Sociedad quien en los últimos años está viviendo la cara más amarga del fútbol ya que entre lesiones y la poca confianza que está teniendo los entrenadores en él no est�� jugando casi nada. De hecho, la Real Sociedad le quiso dar salida en el pasado mercado de fichajes de verano.

Álvaro Odriozola, en el ostracismo esta temporada en la Real Sociedad

La temporada de Álvaro Odriozola en la Real Sociedad está siendo para olvidar. El lateral derecho sólo ha jugado el partido de LaLiga contra el FC Barcelona, por la plaga de lesiones que sufrió en ese momento, y los dos encuentros de las dos primeras rondas de la Copa del Rey frente a SD Negreira y Reus FCR. De este modo, el canterano sólo acumula 212 minutos disputados.

El bagaje es claramente escaso para un futbolista que tiene un sueldo muy elevado y que además tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029. Es por ello que el club txuri-urdin le ha enseñado la puerta de salida en varias ocasiones sin llegar a un acuerdo para que el lateral derecho se vaya.