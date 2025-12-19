Alineaciones Valencia - Mallorca: Alineación probable de Valencia y Mallorca en la jornada 17 de LaLiga

El Valencia quiere darle el último triunfo del año a su afición mientras el Mallorca ganar a domicilio después de dos meses sin lograrlo

El Valencia-Mallorca abre la jornada 17 de LaLiga este viernes 19 de diciembre a las 21:00 horas, en el estadio de Mestalla.

El conjunto che está decimoséptimo -un puesto por encima del descenso- y se encuentra empatado a puntos con Girona y Osasuna, todos con 15 puntos en su casillero. La pasada jornada no pudo vencer al Atlético de Madrid en un duelo que sino llega a ser por la calidad de Griezmann se hubiera llevado los tres puntos. Un triunfo en su casa sería oxígeno y haría que la entrada de año sea tranquila.

Por el otro lado estará el Mallorca que lleva más de dos meses sin lograr la victoria a domicilio -concretamente desde el 18 de octubre ante el Sevilla-, ahora de conseguirlo se acercaría a la zona media de la tabla y tiene 17 puntos. En la anterior jornada, el cuadro de Arrasate venció al Elche -uno de los equipos revelación de esta campaña- por 3-1, con una gran actuación de Omar Mascarrell y Vedat Muriqi.

Bajas del Valencia CF y RCD Mallorca

El equipo de Corberán llega al encuentro con la baja de Stole Dimitrievski, el portero macedonio sufre una lesión en el aductor que le hará perderse este partido, al igual que Arnaut Danjuma -el ex del Villarreal tiene molestias en el tobillo- y por último tampoco podrá contar con el zaguero Eray Comert debido a una lesión en la musculatura abdominal.

Mientras que el Mallorca tendrá la baja segura de Omar Mascarrell, jugador muy importante en los esquemas de Arrasate está preparado para disputar la Copa África con su selección de Guinea Ecuatorial. Luego, hay dos jugadores con molestias: David López y Manu Morlanes.

Corberán cambia su idea

El técnico de Cheste va a introducir novedades, todo apunta a que permanecen siete jugadores que fueron titulares ante el Atlético de Madrid. Pero la cosa no se queda ahí, va a cambiar el esquema -va a pasar al 4-4-2- y por tanto, su idea será proponer un fútbol más ofensivo. En portería, Julen Aguirrezabala es fijo y los aficionados esperan que siga su gran nivel de forma. En los laterales, Gayá y Thierry Correia, van a ser los titulares, el canterano debe estar muy prudente si quiere jugar el siguiente compromiso liguero debido a que tiene cuatro amarillas. La pareja de centrales va a estar compuesta por: Copete y César Tárrega, este último se está convirtiendo en el líder de la zaga valencianista.

En el medio, Pepelu y Ugrinic serán los encargados de poner el control y repartir balones a los jugadores de la parcela ofensiva. Los extremos serán para y . En punta será titular Lucas Beltrán, el ex de River Plate hizo un auténtico golazo en el Riyadh Air Metropolitano, y estará acompañado por Hugo Duro, el delantero lleva seis tantos anotados en lo que va de campaña.

Novedades en el mediocampo

Jagoba Arrasate volverá a salir con su once, aunque derberá hacer novedades con la pasada semana. Este partido va a contar con la vuelta de Samu Costa tras cumplir el ciclo de cartulinas amarillas y Antonio Sánchez va a ocupar el puesto de escudero perteneciente a Omar Mascarrell. El portero que defenderá el arto va a ser Leo Román, que espera ir mejorando conforme más partidos juegue. Luego, la línea defensiva va a estar formada por: Johan Mojica, Antonio Raíllo, Martin Valjent y Pablo Maffeo.

En el medio vuelven Samu Costa junto con Antonio Sánchez y de enganche, un poco más adelante el experico Sergi Darder. En la parte de arriba, el técnico recurrirá al tridente habitual: Jan Virgili aportando movilidad, Vedat Muriqi como referencia y principal amenaza aérea, y Mateo Joseph, que está ganando peso en el sistema gracias a su capacidad para atacar espacios.

Onces probables del partido Valencia CF - RCD Mallorca, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry Correia, César Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Ugrinic, Pepelu, Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltrán.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Martin Valjent, Raíllo, Johan Mojica; Samu Costa, Sergi Darder, Antonio Sánchez; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph.