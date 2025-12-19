El Sevilla prepara con caras largas otro fin de año en Madrid: sin Copa, con ocho bajas y tras 18 visitas seguidas sin ganar

El equipo nervionense se ejercitó el jueves por la tarde tras la eliminación ante el Deportivo Alavés con las novedades de Marcao y Nyland, aunque en principio ninguno de los dos llega para la visita al Real Madrid que cerrará este desastroso 2025

El Sevilla FC sólo tendrá día y medio para preparar la visita al Real Madrid en el último duelo de este fatídico 2025. Los nervionenses recibieron el año con una goleada ante la UD Almería (4-1) para ser eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y le dirán adiós después de caer en la misma ronda de la presente edición ante el Deportivo Alavés (1-0). Han tenido que pasar 24 años para que la afición blanquirroja lamente dos batacazos tan tempraneros -desde el 2000 y el 2001 no caía dos cursos seguidos tan pronto- y ahora, además, afronta el epílogo en el Santiago Bernabéu, un feudo en el que no ganan desde diciembre de 2008 (3-4) y en el que han acumulado 17 derrotas y un empate en sus 18 encuentros oficiales disputados en este tiempo en el feudo merengue.

Marcao y Nyland se entrenan con el grupo, pero no llegan para el Real Madrid - Sevilla

Los pupilos de Matías Almeyda afrontan esta última jornada de LaLiga EA Sports en 2025 justo en la mitad de la clasificación: noveno (empatado a 20 puntos con el décimo), a cinco puntos de los puestos que dan acceso a Europa y a cinco también de las plazas de descenso. En este agitado contexto, el Sevilla FC volvió al trabajo en la tarde de este pasado jueves en una sesión realizada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, con caras muy largas por la decepción de caer eliminados en la Copa del Rey y de quedarse sin más estímulos que la permanencia liguera a falta de más de cinco meses para que termine la temporada.

Las principales novedades para el técnico argentino fueron poder ver trabajar con el grupo al central brasileño Marcao Teixeira y al portero noruego Orjan Nyland; aunque, en principio, ninguno de los dos estará recuperado como para poder llegar a la cita de este sábado en Chamartín. Así, si en la última sesión previa al viaje a Vitoria se vio a Rubén Vargas haciendo trabajo de campo de manera individual, el jueves fue el primer día de trabajo colectivo para Marcao, que sufrió en el derbi del pasado 30 de noviembre una sobrecarga ósea en el pie izquierdo, y para Nyland, que lleva algo más de una semana parado por una dolencia leve en el sóleo de su pierna derecha.

Almeyda tampoco cuenta con los lesionados Vargas, Azpilicueta y Nianzou ni los internacionales Ejuke y Akor Adams

El resto de la plantilla del Sevilla FC realizó el habitual entrenamiento de recuperación después de un partido y, en la mañana de este viernes, el equipo blanquirrojo realizará su segundo y último entrenamiento antes de tomar por la tarde un tren que le llevará a Madrid. Almeyda confía en poder recuperar a todos sus jugadores convalecientes durante el próximo parón navideño y aspirar a empezar 2026 con el mayor número de efectivos posibles.

Además de Marcao, Nyland y Vargas, tampoco podrán estar contra el Real Madrid los defensas Kike Salas, César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, igualmente lesionados; ni los atacantes Chidera Ejuke y Akor Adams, convocados por la selección de Nigeria para disputar la Copa de África que arranca este domingo en Marruecos y se extenderá hasta el 18 de mayo. Sí recupera Almeyda a Gabriel Suazo y a Adnan Januzaj, quienes ya estuvieron en la convocatoria ante el Alavés aunque no llegaron a tener minutos.