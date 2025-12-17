Puntos, uno a uno, del Sevilla ante el Alavés en la Copa del Rey: Con Oso y Vlachodimos pero sin colmillo alguno

El Sevilla desapareció en cuanto dejó de encontrar a Oso y Vlachodimos aguantó lo que pudo, antes de que el único error de un solvente Andrés Castrín castigase de manera implacable a un equipo ordenadito pero sin capacidad de pegada

Sin que pueda servirle de excusa para su eliminación, el Sevilla FC ha tenido el azar de protagonizar el único duelo entre equipos de Primera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria que ha afrontado ante el Deportivo Alavés con el handicap añadido de jugar a partido único en Mendizorroza debido a que la bola de los vitorianos salió primero en el sorteo -o, lo que es lo mismo, que la nervionense fue la última en ser sacada-. Todo ello ha hecho que Matías Almeyda rotase aún menos de lo poco que se esperaba, teniendo en cuenta las numerosas bajas que aún lamenta. El 'Pelado' se había tomado en serio esta Copa; pero este equipo tiene tan poco gol que no puede permitirse ni el más mínimo fallo.

Sin Nyland, todo apuntaba a que sería el momento de volver a ver a Alberto Flores en portería; pero finalmente fue Vlachodimos quien repitió titularidad. El técnico argentino mantuvo también la defensa de cinco y tampoco dio descanso a otro fijo como Carmona, esta vez central junto a Gudelj y Castrín, con Juanlu y Oso como carrileros que cerraban a defensa de cuatro si alguno de los marcadores tenía que saltar una línea. Sí hubo respiro de inicio para Batista Mendy o Agoumé, pero no para Sow, quien a pesar de pedir el cambio ante el Oviedo repitió en una medular con Manu Bueno y Joan Jordán como refrescos. Las otras novedades fueron las vueltas de Peque e Isaac Romero tras cumplir sus respectivas sanciones. Los cambios llegaron tarde.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Sevilla FC en el duelo de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés

Odysseas Vlachodimos: 8

Titular también en Copa por la lesión de Nyland, se lució por primera vez en el 9' tras volea de Youssef y fue salvador en la reanudación, con otra gran parada para desviar un duro disparo de Aleñá y salvando sobre la línea un remate de Protesoni en ese mismo córner; además de sacar un posterior disparo cruzado de Carlos Vicente, que le batió en el 79' en un penalti que el griego adivinó pero no alcanzó.

Juanlu Sánchez: 4

Partido de mucho trabajo pero escaso lucimiento para el '16', que apenas se dejó ver en zona ofensiva debido a que el equipo generalmente volcaba el juego hacia el sector izquierdo.

José Ángel Carmona: 6

Sin descanso para el efectivo más usado por Almeyda: 1.340 minutos en 17 de los 19 partidos disputados por el Sevilla entre Liga y Copa, que esta vez actuó como central ante las bajas y el mal momento de alternativas como Fábio Cardoso o Ramón Martínez. Sólido y aguerrido como de costumbre, cargó con una amarilla tempranera, pero no renunció a irse al ataque y lo intentó con un disparo lejano. Salvó un gol cantado de Toni Martínez con el cuerpo.

Nemanja Gudelj: 5

Atento para corregir y ayudar a sus compañeros, aplicado en la salida y poco más que contar del partido del serbio, más allá de un zapatazo lejano en el 15' que apuntó la primera ocasión de su equipo. Se ha hecho con un sitio en la titularidad con la defensa de cinco en un puesto en el que se siente cómodo.

Andrés Castrín: 4

Si a día de hoy es el central más fiable del Sevilla FC, se dice y no pasa nada. Y mejor decirlo después de cometer un error fatal en el penalti sobre Lucas Boyé. Fue el único que cometió, pero echó al Sevilla de la Copa y eso le cuesta el suspenso. Hasta entonces repelió todo el juego áreo, taponó disparos, mantuvo la marca y leyó bien las coberturas. Además, ni le quema la pelota ni se complica con ella en los pies.

Joaquín Martínez 'Oso': 8

Sin 'ojana', está para ser titular, esté Suazo disponible o no. Intervino en los dos goles ante el Extremadura, generó el único tanto en Mestalla, participó en uno de los cuatro al Oviedo y ante el Alavés volvió a ser uno de los mejores argumentos ofensivos del Sevilla FC con sus ágiles internadas culminadas casi siempre con acierto. Además, es disciplinado en el repliegue y guerrero en los duelos defensivos. En cuanto el equipo dejó de encontrarle, se acabó.

Joan Jordán: 5

Volvió a Mendizorroza, donde resurgió el curso pasado como cedido, para ser titular con el Sevilla por primera vez desde el 21 de enero de 2024 (en Girona). Participativo, con buenas lecturas y precisión en la entrega, aunque sin esa constancia que da el ritmo de competición. Con el paso de los minutos fue cayendo en varios desacoples y dio la sensación de que se le hacía largo el partido.

Manu Bueno: 5

Poco que decir del voluntarioso pero intrascendente partido del canterano, que se limitó a intentar cubrir el máximo campo posible y a no asumir riesgos con la pelota. Se le vino encima el partido tras la salida en tromba del Alavés en la reanudación y fue el primer cambio de Almeyda.

Djibril Sow: 5

Titular a pesar de que el domingo pidió el cambio en el descanso. Empezó con ganas, mostrándose ganador en los duelos e intentando encontrar esos espacios para aparecer como llegador que ya explotó bien ante Barça u Oviedo. Tuvo la mejor ocasión de la primera mitad en un disparo desde la frontal que Raúl Fernández desvió a córner. No compareció tras el descanso y Agoumé le relevó.

Gerard Fernández 'Peque': 6

El único con chispa de medio campo en adelante. Capaz de buscarse la vida por su cuenta, incordiar, atosigar, presionar y abrir rendijas con tanta fe como desaprovechamiento. Con el paso de los minutos cada vez arrancaba más lejos de la portería del Alavés y le costaba conectar con Isaac.

Isaac Romero: 4

Volvía a jugar después de dos partidos de sanción pero estuvo muy desconectado, siempre lejos de sus compañeros y fundido en la presión. Sólo pudo buscar el gol en un cabezazo que se fue alto mediada la primera mitad y con un escorado disparo que Raúl Fernández desvió a córner.

Matías Almeyda: 4

El planteamiento dio para lo que dio: para una primera parte plausible; con orden, sin apuros defensivos y con algunas llegadas, generalmente por la banda de Oso, sin el colmillo necesario para rentar. Luego, cuando las fuerzas se van gastando, aparecen los huecos, llegan errores como el del penalti y como no tiene gol se ve sin capacidad de réplica. El técnico tardó un poco en leer la necesidad de reforzar la medular y los pocos cambios ofensivos que tenía salieron demasiado tarde y sin acierto.

Lucien Agoumé: 5

Al poco de salir el Sevilla encajó el 1-0 y el partido no le dio muchas opciones de enchufarse.

Batista Mendy: 5

Salió extintor en mano dispuesto a apagar fuegos, aunque las llamas ya se habían extendido demasiado.

Alfon: sin calificar

Alexis Sánchez: sin calificar

Miguel Sierra: sin calificar