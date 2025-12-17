Terence Crawford deja sin palabras a Canelo Álvarez y anuncia su retirada en la cúspide de su carrera

El verdugo del mexicano y actual campeón indiscutido del peso supermedio se retira invicto, con 42 victorias en otros tantos combates

La sorpresa ha saltado en el mundo del boxeo. Apenas unos meses después de hacer la gran proeza, subir varios pesos y derrotar al gran rey del peso supermedio, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el boxeador estadounidense Terence Crawford ha anunciado su retirada.

A los 38 años lo hace con una trayectoria inmaculada, en la que no ha perdido ni un combate de los 42 que ha disputado y en el que ha sido campeón indiscutido en tres categorías diferentes.

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", sorprendía con un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales.

Crawford dejaba claro que no piensa mirar atrás. "Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento", confirmaba el púgil estadounidense.

Con 42 victorias, 31 de ellas antes del límite, y 18 títulos mundiales en cinco divisiones, el de Omaha ya es uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. En sus 17 años de carrera se ha coronado como campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermedio -este último tras derrotar a Canelo-, además de acumular cinturones en los pesos ligero y superwélter.

"Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo. He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo. Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera", afirma Terence Crawford en su mensaje de despedida.

La despedida no ha podido ser más impactante, sobre todo porque ha llegado en el momento culminante de su carrera, cuando logró su triunfo más sonado. Ante Canelo Álvarez, Crawford subió dos divisiones para poder pelear contra el mexicano y, aún así, le derrotó claramente por decisión unánime, unificando el peso supermedio en su persona. De eso hace tan sólo tres meses... su adiós ha dejado a Canelo sin palabras. Tras esta gran victoria, Terence Crawford se marcha con más de 100 millones de dólares ganados a lo largo de su carrera y un nombre para la eternidad.