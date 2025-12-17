"Hay que apostar por Juan Ayuso"

El nuevo líder del Lidl-Trek mantiene el respaldo total de Alejandro Valverde, quien tiene claro que, si está bien, debe ser el líder único para el Mundial

Juan Ayuso arranca una temporada clave en su carrera. Ha cambiado del mejor equipo, un UAE donde estaba a la sombra de Pogacar y tenía que pelear por un liderazgo secundario con Joao Almeida, Isaac del Toro, etc. a un Lidl-Trek en el que también hay pesos pesados como Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Jonathan Milan... peo donde claramente ha adquirido galones y así lo demuestra su presencia como líder del equipo en el próximo tour de Francia.

Él y Skjelmose se repartirán, a priori, la lucha por la general en las grandes carreras y Mads Pederseny Jonathan Milan. Las victorias parciales, mientras que Giulio Ciccone, que fue el líder en el Giro o Vuelta 2025, será la alternativa. Para Ayuso debe ser el año de su consolidación, pero al menos sabe que, pase lo que pase, seguirá contando con el respaldo del seleccionador nacional, un Alejandro Valverde que tiene claro quien es su líder.

"Este año ha sido Juan el líder, el año que viene creo que puede seguir siendo el máximo aspirante, tal y como es el Mundial también. Juan Ayuso ha demostrado tanto en el Mundial como en el Europeo que puede optar a las medallas. Hay que apostar por él. El Mundial de 2026 le puede venir bien", afirma en un desayuno informativo de Europa Press el seleccionador español masculino, que da buena nota al equipo español en el Mundial, pese a verse superado claramente por lo logrado por la selección femenina.

"Para nosotros, con los rivales que teníamos, optábamos en el Mundial a un top ten y lo conseguimos con Juan Ayuso, quien estuvo dando la cara en todo momento. Juan luchó cerca de las medallas en algún momento. El balance es bueno, pero por supuesto que se puede mejorar", añadía el murciano.

Valverde y su experiencia en el Mundial

Valverde vivió en sus carnes lo que es tener más de un líder cuando compartió equipo en el Mundial con algunos de los grandes ciclistas españoles de su generación. Y sabe que, al final, eso resulta negativo en la mayoría de las ocasiones, de ahí que tenga claro cómo actuar ahora que es él el que decide. Ayuso es su líder, pero con eso no deja de lado a otros ciclistas, como Carlos Rodríguez, que podrían sustituirle al frente del equipo en un Mundial o un Europeo. "Con Carlos Rodríguez contaba para el Mundial, pero ha tenido un año muy difícil con caídas y lesiones. Tiene un gran nivel, pero hace falta que no le acompañe la mala suerte. Seguiré contando con él", avisaba.

Lo que tiene claro es que por atrás vienen apretándole a éstos y es muy optimista con el futuro que le llega al ciclismo español. "Viene una generación muy buena, tanto en juveniles como en sub 23. En categorías inferiores tanto Héctor Álvarez como Benjamín Noval vienen apretando fuerte. Noval habría sido como mínimo medalla de plata si no se hubiera caído", añadía Alejandro Valverde.

Sobre su primer año como seleccionador, el murciano reconoce que ha sido como se "esperaba, diferente a cuando era ciclista", contento con el "apoyo" de la Federación y con el rendimiento de sus corredores, aunque también reconoce que le cuesta cambiar el chip. "Aún me siento ciclista y a veces cuesta trabajo dar órdenes, y tienes que exigir y pedir opiniones. Hay que buscar el equilibrio para buscas los éxitos. (...) Para nosotros, fueron unos Mundiales un poco especiales, fueron en Ruanda y luego muy seguido al Europeo, pero muy contento y muy ilusionado", concluía.