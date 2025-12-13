El calendario de Pogacar, Del Toro y Joao Almeida en 2026

Los tres principales referentes del UAE Team Emirates han anunciado los principales puntos de su calendario 2026, en el que coincidirán mucho juntos el esloveno y el mexicano

Semana de anuncios en el pelotón que ya aventuran los duelos de la próxima temporada. Si el jueves anunció el Movistar Team que Cian Uijtdebroeks sería el líder del equipo en el Tour y Enric Mas se estrenaría en el Giro, y si el viernes Juan Ayuso confirmaba que estaría al frente el Lidl-Trek en la ronda gala, este sábado ha sido su ex equipo, el UAE Team Emirates, el que ha desvelado el reparto de sus líderes en las tres grandes vueltas.

El gran 'beneficiado', en este caso, es un Joao Almeida que ha anunciado en Benidorm -donde está el conjunto emiratí concentrado- que disputará la próxima edición de la Vuelta a España así como el Giro de Italia.

El mexicano Isaac del Toro, segundo en el Giro 2025, correrá el Tour de Francia, donde tendrá como jefe de filas a un Tadej Pogacar que sólo ha confirmado la ronda gala, mientras que ha dejado en el aire tanto su participación en La Vuelta 2026 como la posibilidad de repetir en el Giro de Italia. En el caso de que el ciclista esloveno, finalmente, se decida por una de estas dos, Almeida pasará de líder a gregario, aunque de momento parte con los galones de primer espada.

El portugués también anunció su presencia en la Volta a la Comunitat Valenciana, la París-Niza, Volta a Catalunya y la Vuelta a Burgos justo antes de correr la Vuelta a España. Del Toro lo hará en la Strade Bianche, la Milán-San Remo, la Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (hasta este año el Criterium du Dauphine). Mientras que Pogacar, aparte del Tour, también ha confirmado su presencia en la Strade Bianche, Milán-San Remo, París-Roubaix o Lieja-Bastoña-Lieja, por lo que también coincidirá con Del Toro en varias clásicas.

“Queremos competir al máximo en diferentes escenarios. En el Tour se trata más de aprender que de intentar desempeñar un papel más importante”, señalaba un Isaac del Toro que se mostraba especialmente ilusionado con correr el ronda francesa. “Es algo que siempre quise”, admitía.

Piropos mutuos entre Del Toro y Pogacar

“Trataré de disfrutarlo, porque no se trata de estar siempre con él -Pogacar-, sino también de disfrutar del ciclismo”, añadía tras mostrar sus deseos de compartir el mayor número de carreras posibles con su 'mentor' esloveno.

El propio Pogacar le devolvía los elogios a un Del Toro que, según él, “está comenzando su propio camino”. “Tiene su propia forma de montar y su propio estilo. Ya lo admiro como ciclista y también como persona”, indicaba el cuatro veces ganador del Tour de Francia.