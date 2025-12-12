Juan Ayuso recula con UAE: "Lo que dije no refleja lo que realmente siento por el equipo"

El corredor español deja zanjada la disputa con su exequipo a través de un comunicado en el que también se despide y agradece el apoyo que le han dado durante sus años con la estructura de los Emiratos

Fueron semanas desagradables. Mientras se disputaba La Vuelta a España se anunció que Juan Ayuso dejaba la disciplina del equipo UAE, algo que llegó entre un cruce de comunicados y declaraciones del ciclista nacido en Barcelona que no dejó a nadie en buen lugar.

"No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Salió a las 7 de la tarde y me avisaron a las 6.30. Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y los compañeros... Yo tengo claro para qué lo han hecho: para dañar más mi imagen. Me hubiera gustado acabar bien, pero parece una dictadura".

Esas fueron las duras palabras de Ayuso aún en carrera y sin tener firmado un nuevo contrato con equipo alguno. La sensación que dejó es que tras mucho tiempo de tensiones sin resolver todo estalló de la peor manera posible. Por suerte el problema entre las partes no creció, UAE siguió su camino y Ayuso firmó con Lidl-Trek, equipo con el que hoy mismo ha anunciado su calendario, aprovechando para enterrar el hacha de guerra con su exequipo.

Las palabras de Juan Ayuso para UAE

"He preparado un comunicado. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al equipo y a todo el personal del UAE Team Emirates. Mi tiempo allí me formó como persona y siempre será parte de mí. Durante mis años en el equipo, aprendí mucho sobre profesionalismo, disciplina y ambición. Todo el equipo, especialmente Mauro Gianetti y Matxin, me ayudaron a alcanzar mis éxitos", comenta antes de valorar de la siguiente manera lo acaecido en septiembre.

"Lo que ocurrió en septiembre y después ocurrió bajo presión y con mucha tensión de por medio. Lo que dije entonces no refleja lo que realmente siento por el equipo. Una vez más, quiero dar las gracias a todos por mi tiempo con UAE. En esta conferencia de prensa, no responderé más preguntas al respecto", sentencia.

Un final tan esperado como lógico

A nadie escapa que Juan Ayuso quería más. Pese a estar en alta consideración dentro de la estructura emiratí, necesitaba algo así como más espacio para sentir que realmente podía alcanzar sus límites como ciclista. Pues bien, justo eso es lo que ha encontrado en Lidl-Trek, un lugar en el que liderar y poder elegir sus retos de cada temporada. Está por ver los resultados que obtiene, pero el contexto parece idóneo con un equipo en pleno crecimiento.