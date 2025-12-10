Una de las estrellas del Movistar Team se pierde la temporada por un accidente doméstico: "Bajas puertos mojados que ni conoces como un kamikaze..."

El italiano Davide Formolo devela la incomprensible lesión que le dejará mes y medio parado

Dentro de la ilusión con la que siempre se parte antes de que la temporada arranque, todo equipo hace unos planteamientos para que uno u otro ciclista brille; y piensa quién puede sorprender en uno u otro momento del año. En este sentido, tal vez el Movistar Team no esperase la lesión de Enric Mas, el virus que dejó la campaña casi en blanco a Pelayo Sánchez o, en lo positivo, la explosión en el Giro de Italia de su actual mejor velocista, Orluis Aular.

Uno de esos nombres en los que tenía muchas esperanzas este año era en Davide Formolo. El italiano, que llegaba de brillar en el Bora-Hansgrohe y UAE Team Emirates, fichó en 2024 por el equipo telefónico y, tras una temporada de adaptación, se esperaba el crecimiento en este 2025.

No ha sido así, apenas ha sumado 259 puntos UCI y sus mejores resultados llegaron con dos séptimos puestos en el Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica y en la Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, y un octavo en la Clàssica Terres de l'Ebre. Aparte de sumar algún punto en las últimas clásicas italianas y de acabar Top-50 en el Giro de Italia, la grande que corrió este pasado año.

Una taza de te le lesiona un tendón a Fórmolo

A sus 33 años aún esperaba poder 'volver' en 2026, pero su preparación se ha frustrado... por una taza de te. Así lo ha confirmado el propio ciclista de Negrar, que ha sido el que ha contado ese accidente doméstico que ha cortado su pretemporada y que, de momento, le hará llegar tarde al inicio de campaña.

“La vida es extraña. Haces unos 30.000 kilómetros al año por carreteras con camiones que te adelantan a 2 centímetros del manillar. Bajas puertos mojados que ni conoces como un kamikaze, y luego se te cae una taza de té en el pie y te hace este pequeño corte... Al principio no parece nada, pero me di cuenta de que no podía levantar el dedo gordo, así que nada: seis semanas parado”, escribía el propio Davide Formolo en su perfil de Instagram, donde ha desvelado cuál es el problema que sufre.

Se trata de un problema en el tendón del que deberá recuperarse, por lo que deberá ser paciente y se perderá, de momento, la concentración que arranca esta próxima semana en España, en la que el Movistar Team preparará la próxima temporada. O, al menos, sólo estará para hacer grupo y ponerse al tanto de los planes del equipo, pero no podrá rodar junto a sus compañeros. El equipo telefónico tiene planificado concentrarse del 12 y hasta el 22 de diciembre en Gorráiz para llevar a cabo su clásica preparación, en un año en que, una vez más, tienen depositadas muchas esperanzas.