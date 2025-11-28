El ex de Movistar Team Fernando Gaviria baja de categoría y es condenado a prisión

El ciclista colombiano ha pasado en unas horas de anunciar su fichaje por el Caja Rural, de categoría Pro Team, a conocer una condena de dos meses de prisión por conducir bajo los efectos del alcohol

El año 2025 no pasará al mejor recuerdo del ciclista colombiano Fernando Gaviria, que ha sido noticia en los últimos días cuando apenas ha destacado durante todo el año. El sprinter suramericano, que era el ciclista mejor pagado del Movistar Team, apenas logró resultados llamativos y se vio claramente desplazado por Orluis Aular como llegador del equipo telefónico. Su salida estaba cantada y, dado su rendimiento, las dudas sobre su futuro eran evidentes.

Finalmente, Gaviria ha encontrado equipo sin salir de España. Aunque para ello ha tenido que bajar de categoría y formar parte de un equipo ProTeam, la antigua categoría Continental, como es el Caja Rural-Seguros RGA. Gaviria ha firmado por un año con el equipo español, que le da la que podría ser su última oportunidad de retornar a la elite, aunque ahora lo tendrá más complicado para competir en las mejores carreras del calendario, ya que no es segura su participación en ninguna de las tres grandes y sólo apunta a la Vuelta a España.

"Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí" indicaba Fernando Gaviria en el comunicado donde se anunciaba su fichaje. Un refuerzo con el que el Caja Rural espera sumar muchos puntos en 2026, en las llegadas masivas. "Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, afirma el ex de Movistar, quien se ha comprometido a "ayudar" todo lo que pueda e "intentar lograr victorias".

Apenas unas horas después de hacerse oficial su fichaje por el Caja Rural-Seguros RGA, Fernando Gaviria recibía un nuevo palo. En este caso judicial. El colombiano ha sido condenado a dos meses de prisión condicional y una multa de 5.000 euros por haber dado positivo en un control de alcoholemia al que se sometió en Mónaco en octubre.

Gaviria no podrá conducir en Mónaco durante dos años

Gaviria, que habría dado una tasa de alcohol en sangre de 2,40 gramos, tampoco podría conducir en Mónaco durante dos años, según publica el diario Mónaco-Matin. El ciclista colombiano alegó su mal momento deportivo para justificar el hecho de haber bebido.

Según este medio, el ciclista colombiano se declaró culpable y declaró que había estado bebiendo por la mañana y después cogió su coche para ir a comer. "Dormí unas horas antes de salir. Pensé que podía llevarme el coche. En retrospectiva, no fue así. Fue un error mío y no lo volveré a hacer", señaló el entonces ciclista del Movistar Team, quien alegó "estrés laboral y problemas familiares" para justificar el consumo de alcohol.