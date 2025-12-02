Giro de Italia 2026: recorrido oficial y principales etapas de la ronda italiana

El Giro de Italia 2026, que se celebra del 9 al 31 de mayo, parte de Bulgaria, cuenta con una sola contrarreloj y se decidirá en los Dolomitas

Con salida en Bulgaria, regreso a Milán cuatro años después y final en Roma, la 109ª edición del Giro de Italia tendrá lugar del 9 al 31 de mayo de 2026. En un recorrido espectacular, con muchas etapas cortas y explosivas, el Giro 2026 tiene previsto una única contrarreloj individual de 40,2 kilómetros, ocho etapas planas, siete de media montaña y cinco de alta montaña. En total, 21 etapas distribuidas en 24 días.

La emoción podría estar abierta hasta el penúltimo día, cuando tendrá lugar uno de sus llegadas en alto. No es un puerto complicado, ya que la llegada a Piancavallo, de cuarta categoría, no presenta una excesiva dificultad, pero ahí se llegará con las fuerzas justas y al día siguiente no habrá capacidad de reacción, pues es una etapa llana con principio y final en la Ciudad Eterna.

El recorrido se presentó este lunes en el Auditorium Parco della Musica de Roma, con la presencia del inglés Simon Yates, ganador de 2025 con Visma Lease a Bike.

Principales etapas del Giro de Italia 2026

Entre las etapas más destacadas estará la primera con perfil montañoso. Será la séptima etapa, entre Formia y monte Blackahus, en Los Abruzos, que terminará en lo alto tras 246 kilómetros de recorrido.

También sobresale la 16ª etapa con final en Cari, una espectacular y durísima subida que llegará precedida de cuatro pequeños puertos. La mayoría de la alta montaña se acumula en esa última semana, pero entre todas destaca la 19ª etapa, que a priori puede dejar sentenciado el Giro. Ese día se sube al puerto con mayor altitud (Cima Coppi - Passo Giau), de 2.233 metros en una etapa que finaliza en Piani di Pexè, en los Dolomitas con 5.000 metros de desnivel en 151 km.

Aparte está la única contrarreloj, de 40 kilómetros en la Toscana, que será la etapa 10, la primera tras el primer descanso de este Giro 2026.

Recorrido etapa a etapa del Giro de Italia 2026

1ª: Viernes 8 mayo - Nessebar-Burgas (156 km)

2: Sábado 9 mayo - Burgas-Veliko Tarnovo (220 km)

3ª: Domingo 10 mayo - Etapa 3: Plovdiv-Sofía (174 km)

4ª: Martes 12 mayo - Catanzaro-Cosenza (144 km)

5ª Miércoles 13 mayo - Praia a Mare-Potenza (204 km)

6ª: Jueves 14 mayo - Paestum-Nápoles (161 km)

7ª: Viernes 15 mayo - Formia-Blockhaus (246 km)

8ª: Sábado 16 mayo - Chieti-Fermo (159 km)

9ª: Domingo 17 mayo - Cervia-Corno alle Scale (184 km)

10ª: Martes 19 mayo - Viareggio-Massa (40,2 km) (CRI)

11ª: Miércoles 20 mayo - Porcari-Chiavari (178 km)

12ª: Jueves 21 mayo - Imperia-Nueva Liguria (177 km)

13ª: Viernes 22 mayo - Alejandría-Verbania (186 km)

14ª: Sábado 23 mayo - Aosta-Pila (133 km)

15ª: Domingo 24 mayo - Voghera-Milán (136 km)

16ª: Martes 26 mayo - Bellinzona-Cari (113 km)

17ª: Miércoles 27 mayo - Cassano d’Adda-Andalo (200 km)

18ª: Jueves 28 mayo - Fai della Paganella-Pieve di Soligo (167 km)

19ª: Viernes 29 mayo - Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) (151 km)

20ª: Sábado 30 mayo - Gemona del Friuli-Piancavallo (199 km)

21ª: Domingo 31 mayo - Roma-Roma (131 km)