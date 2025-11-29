Tadej Pogacar pide a la UCI un cambio de fechas en las grandes vueltas por "condiciones meteorológicas"

El número uno del ciclismo mundial cree que la Vuelta a España debería correrse en mayo y el Giro de Italia coger sus fechas en agosto, algo que le permitiría a él correr en territorio español

La presencia de Tadej Pogacar en Gran Canaria no está pasando inadvertida. El mejor ciclista del mundo está realizando la pretemporada en la isla, un lugar donde se está sintiendo muy a gusto y en el que ha dejado reflexiones llamativas. Aunque tal vez la más osada ha sido su petición a la UCI para que intercambie las fechas de Giro de Italia y Vuelta a España, lo que le permitiría al ciclista esloveno poder tratar de ganar la única grande que le falta.

Pogacar sólo ha disputado la Vuelta a España en una ocasión. Fue en 2019, cuando acabó tercero. Sin embargo, luego ha desistido al anteponer el Tour de Francia a todo lo demás, ya que la ronda española llega muy pronto tras la gala y tampoco deja tiempo para prepararse de cara al Mundial, que ahora mismo es uno de sus objetivos.

La 'petición' de Tadej Pogacar no sólo es por interés personal, sino porque cree que por la temperatura que hace en España e Italia en mayo y agosto, lo lógico es que la que se corriera en verano fuera la ronda italiana, ya que Italia está más al norte que España y no hace tanto calor en esas fechas. Justo lo contrario que en mayo, que en España hace un clima ideal para poder competir.

"Siempre digo que si cambiaran el Giro de Italia y La Vuelta sería mucho mejor por condiciones meteorológicas y por la posibilidad de ciclistas de acudir", aseguraba el ciclista del UAE Team Emirates, que está convencido de que es la mejor opción.

Canarias, ideal para acoger La Vuelta

Como también lo está de que Canarias es un lugar ideal para acoger varias etapas de La Vuelta, algo que iba a ocurrir en 2026, pero que finalmente no va a suceder después de que el gobierno canario se negase a acoger una cita donde participa un equipo 'israelí'. "Canarias tiene potencial para acoger 3 o 4 etapas de nivel para La Vuelta", advierte el esloveno, al que ha sorprendido la isla. “Sería increíble acabar aquí”, admitía.

"Posee buenas carreteras, no hay mucho tráfico en ellas y existe buen clima para divertirse. Cualquiera es capaz de mejorar por las condiciones de esta isla. Es mi primera vez aquí, pero me sirve de buena manera de reiniciar correctamente mis entrenamientos", añade el cuatro veces campeón del Tour de Francia, que ha recorrido estos días zonas como Cazadores, La Breña o Agüimes. Y que este domingo 30 de noviembre conocerá un punto muy importante, ya que ha anunciado que participará en la marcha cicloturista Gran Fondo Pico de las Nieves.

Pogacar admite que todo en su carrera está yendo "muy rápido" y que sólo piensa en "disfrutar al máximo" lo que le quede. “Todos sabemos que las carreras no se extienden mucho más. Tienes que mantenerte motivado hasta el final. La motivación es diferente cuando tienes tanto éxito. No diría que es más difícil motivarse, sino que es diferente la presión y cambia el estrés a tu alrededor. Cuando consigues temporadas como la pasada es difícil volver el año que viene para hacerlo mejor”, señala un Pogacar que, pese a ello manda un aviso e indica que, para 2026, su ambición es al menos “alcanzar el mismo nivel y resultados” que en 2025.