Jonas Vingegaard antepone un Giro a cualquier otra victoria

El ciclista danés está centrado en completar el reto de conquistar las tres grandes vueltas ciclistas tras hacerse con la ronda española en 2025

La narrativa ha cambiado desde hace dos años. Los que muchos esperaban que fuese una lucha de tú a tú durante bastantes años entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard saltó por los aires con la caída del segundo en la Itzulia de 2024. Desde ese momento firmó dos segundos puestos en el Tour de Francia; eso sí, sin opción alguna de batir al genio esloveno. ¿Ha hecho tal golpe que la perspectiva del danés cambie? Apostaríamos a que sí, ya que ahora habla directamente de que si tuviese que elegir una sola carrera más a ganar, esa sería el Giro de Italia.

"Si pudiera ganar una carrera más, elegiría el Giro. No puedo decir si estaré en el Giro el año que viene. Aún no hemos decidido qué haremos la próxima temporada. Es algo que tenemos que hablar y discutir con el equipo. Luego trazaremos un plan y veremos qué carreras hacemos", comenta en una entrevista concedida a Marca.

Respecto a qué le gustaría hacer, Vingegaard no esconde que enlazar Tour y Vuelta en su calendario favorito, pero no se niega a cambiarlo de cara a ir a por otros retos, como es el de tener las tres grandes vueltas en su palmarés.

"Siempre me ha gustado correr el Tour y la Vuelta en una misma temporada. Correr hasta octubre es muy largo, pero cuando corres el Tour y luego la Vuelta, casi has terminado la temporada. Siempre me ha gustado esa combinación", aclara.

Entender que hay algo más que ciclismo

Vingegaard parece en paz. Es obvio que le gustaría volver a batir a Tadej Pogacar, pero si no lo consigue hay otras cosas que llenan su vida. Además, cree que es hora de tomarse su carrera con un tono más relajado.

"El ciclismo de hoy es tan exigente... que es fácil quemarse. Hay mucha presión, muchos datos, muchos entrenadores constantemente. Creo que sería bueno hablar más sobre la parte mental. Que quede claro que también hay que disfrutar. No hay que ser perfecto todos los días. A veces viene bien tomarse una cerveza, o un vino, para estar con amigos. Eso también es parte de la vida", subraya.

El frenazo que supuso la caída en la Itzulia 2024

Por último, Jonas explica que la durísima caída sufrida en el País Vasco frenó por completo su progresión como ciclista. "Antes de mi accidente en el País Vasco estaba en una fase de ascenso muy alta. Desde entonces, hemos trabajado un año y medio para volver al mismo nivel que tenía antes, y creo que ahí es donde estoy ahora. Espero poder volver a esa fase de ascenso y seguir mejorando", concluye.