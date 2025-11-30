Vingegaard reflexiona sobre su destino: ''No creo que siga en el ciclismo cuando me retire''

En una entrevista en una emisora danesa el ciclista ha hecho un repaso, contando a que se hubiese dedicado si no fuese deportista profesional y cómo se imagina su retiro

Jonas Vingegaard ha dado una sincera entrevista para la cadena de televisión de Dinamarca TV Midvest donde ha hablado de su faceta más privada, repasando sueños e ilusiones pasadas y futuras.

Vingegaard, de una fábrica de pescado a ciclista profesional

El doble ganador en el Tour de Francia y otra este mismo año en la Vuelta a España tuvo un pasado que nada tuvo que ver con con el deporte. Antes de empezar su palmarés, Jonas Vingegaard trabajó en un a fábrica de pescado y en una lonja en el norte de Dinamarca. Su padre era un constructor de instalaciones para la cría de salmón, y además, un aficionado al ciclismo: solía llevar a su hijo dos veces por semanas a las salidas o llegafas de algunas etapas de la Vuelta de Dinamarca.

En la entrevista confesó cual habría sido su destino si no le hubiese salido bien la aventura profesional dentro en el mundo del ciclismo, al cuál se lanzó en 2016 con el equipo continental ColoQuick y en 2019 dio el salto al equipo Jumbo-Visma, debutando en una gran vuelta en la Vuelta a España 2020: ''Siempre he dicho que me gustaría dedicarme a los números, así que me habría dedicado a la banca si mi carrera como ciclista hubiese fracasado''.

Aunque esta idea parece que Jonas la dejó de lado cuando fue haciéndose mayor, apostando y dándose cuenta que prefería trabajos más manuales: ''Se me daban bien los números, pero cuando crecí y arreglé mi propia casa, me di cuenta que las manualidades me gustaban más de lo que pensaba. ¿Si seré artesano cuando termine mi carrera? Puede ser, el tiempo lo dirá. Pero me gusta mucho la carpintería''.

Jonas no cree que siga en el mundo del ciclismo cuando se retire

Vingegaard también confesó sus intenciones una vez aparque profesionalmente la bicicleta, lo que parece que será una decisión definitiva: ''No creo que siga en el ciclismo cuando me retire como profesional. Disfrutaré en casa con mi familia y estaré ahí para ellos. Aún no sé que haré, pero lo averiguaré''.

Por último, el danés quiso mandar un positivo mensaje a los ciclistas que quieran seguir sus pasos: ''A todos los que quieren ser como yo les diría que sigan creyendo en ello. No siempre son los grandes talentos los que llegan más lejos. Yo tampoco lo era y logré crecer mucho, así que espero que sigan adelante y se diviertan''.