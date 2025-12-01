Jasmine Paolini y Filippo Ganna portarán la antorcha olímpica de los JJOO de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina ya se aproximan y la antorcha está a punto de viajar a Italia, lo que hará esta semana tras una ceremonia en la que participarán la tenista Jasmine Paolini y el ciclista Filippo Ganna

El mundo del deporte se prepara para empezar 2026 con uno de los eventos más importantes del año y es que es el turno de los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras dos ediciones en Asia, en Pyongyang y Pekín, retornan al viejo continente, en concreto a Italia, y van a ser una fiesta del olimpismo. Por lo pronto, la antorcha ya está de camino y muy pronto aterrizará en el país anfitrión. La tenista Jasmine Paolini y el ciclista Filippo Ganna serán los encargados de recibir en Atenas la insignia olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y portarla hasta Roma el 4 de diciembre, donde comenzará entonces un viaje por todas las regiones de Italia hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero.

Así lo ha anunciado este lunes la organización, en un intento con acercar al evento a dos de los grandes deportistas italianos de la actualidad, ambos campeones olímpicos en sus disciplinas: "Jasmine Paolini será la embajadora de Milán-Cortina 2026 que acompañará la antorcha olímpica desde la antigua Grecia hasta Italia. La actual número ocho del ranking WTA, medalla de oro en dobles en París 2024, será portadora de la antorcha en Atenas, durante la Ceremonia de Entrega, junto con el campeón olímpico de ciclismo Filippo Ganna".

De Grecia a Roma en buenas manos

La ceremonia de entrega de la antorcha a Italia se celebrará en el Estadio Panathinaikó a las 11:00 (9.00 GMT) del 4 de diciembre. Paolini participará en el último tramo del relevo griego, acompañada por Ganna, oro en la persecución por equipos en pista en Tokio 2020 y dos medallas en París 2024 (plata en la contrarreloj en ruta y bronce en la persecución por equipos).

Tras eso, la antorcha llegará a Roma en avión el 4 de diciembre y serán Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, y Jasmine Paolini los primeros en bajar con la llama olímpica. Después de un evento el 5 de diciembre en la capital italiana, emprenderá su recorrido por toda Italia. Su llegada a Milán está prevista para el día 5 de febrero, un día antes de que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno. La ceremonia de apertura se celebrará el 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán. Y será entre la ciudad milanesa y la estación de Cortina D’Ampezzo donde se celebren las distintas pruebas olímpicas.