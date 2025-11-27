Los Juegos Olímpicos de Invierno aceleran con el inicio de su cuenta atrás

El encendido de la llama olímpica y el primer relevo hacia Milán anuncian lo poco que ya queda para que la cita olímpica dé inicio

La definitiva cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán - Cortina d'Ampezzo 2026 ha comenzado con el encendido de la llama olímpica y el inicio de los relevos que llevará dentro de 62 días el fuego sagrado al pebetero del norte de Italia.

La novedad estuvo en que el acto oficial tuvo que ser trasladado del yacimiento arqueológico de Olimpia, donde se hace habitualmente, a una sala cubierta del cercano museo arqueológico debido a las previsiones de lluvia que había. A pesar de esto, la llama se encendió como es tradición en el Templo de Hera durante un ensayo de emergencia el pasado lunes, cuando el cielo se despejó momentáneamente.

"Apolo, dios del sol y del ideal de la luz, enviaste tus rayos y encendiste la llama sagrada para la ciudades hospitalarias de Milán y Cortina", exclamó la actriz griega Mary Miná, que ejerció su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia. Rodeada de otras sacerdotisas y vírgenes vestales fue la encargada de encender la llama en el museo del histórico recinto donde nacieron los Juegos hace 2.800 años.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, que ensalzó el simbolismo que este acto representa. "La llama que encendemos hoy no sólo lleva las esperanzas de los deportistas, sino también los sueños de todos aquellos que creen en el poder del deporte. Un poder que nos inspira, que nos une", afirmó la africana. "Estos Juegos son parte fundamental de nuestra historia. En un mundo dividido como el que vivimos hoy, los Juegos tienen un verdadero significado simbólico", añadía la exnadadora de Zimbabwe, siete veces medallista olímpica y primera mujer al frente del COI.

El medallista de bronce olímpico griego en remo en París 2024, Petros Gkaidatzis, fue el primer portador de la llama y corrió la primera parte del relevo junto a la campeona olímpica de esquí de fondo, Stefania Belmondo, primera portadora italiana de la antorcha que llevará a su tierra. La llama recorrerá tierras griegas durante una semana antes de ser entregada, el 4 de diciembre, a los organizadores de los Juegos de Milán - Cortina d'Ampezzo. A partir de ahí, su recorrido se trasladará a Italia, donde tiene diseñado un trayecto de 2.200 kilómetros por lugares emblemáticos del país, en el que pasará por 20 regiones, 110 provincias y 300 municipios. El 6 de febrero de 2026, en Milán, tendrá lugar el último relevo y la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Esta tradicional ceremonia con la que suele darse el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos propone una conexión entre los Juegos de la Antigüedad, nacidos en Olimpia en el año 776 a.C., y los actuales surgidos en 1896 con la inspiración de la Grecia clásica. Y se realiza tanto con los Juegos de Verano como con los de Invierno.