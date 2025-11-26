El piloto Pecco Bagnaia es elegido para un dulce motivo olímpico

El italiano, quien se ha quedado sin podio en el último Mundial de MotoGP, vivirá una experiencia y única para toda la vida: portar la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026

La ciudad griega de Olimpia acogió este miércoles la tradicional ceremonia de encendido de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que ahora viajará desde Grecia hasta Italia, donde recorrerá todas las regiones hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero.

En un ritual clásico celebrado en el bosque sagrado de la antigua Olimpia, donde nacieron los primeros Juegos Olímpicos, un grupo de sacerdotisas invocaron a Apolo para poder encender la llama en el Templo de Hera.

Debido al mal tiempo previsto para este miércoles, la ceremonia se grabó en vídeo el pasado lunes para evitar problemas con el encendido de la llama. Se conservó encendida hasta la presente jornada para continuar con el resto la ceremonia en el interior del Museo Arqueológico de Olimpia. La sacerdotisa principal, interpretada por la actriz griega Mary Mina, entregó ya este miércoles el fuego y una rama de olivo al primer portador de la antorcha, el griego Petros Gkaidatzis, medallista de bronce en remo en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahora, después de 9 días en Grecia, con última parada en Atenas el 4 de diciembre, la antorcha viajará a Italia. Llegará a Roma el 6 de diciembre y pasará por todas las regiones. Su llegada a Milán está prevista para el día 5 de febrero, un día antes de que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno. La ceremonia de apertura se celebrará el 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán.

El piloto de Ducati, el elegido

Y, entre los distintos personajes que portarán la antorcha olímpica, estará Pecco Bagnaia. El tricampeón del mundo de motociclismo (dos de MotoGP, en 2022 y 2023, y una de Moto2, en 2018) ha recibido este honor que, a buen seguro, le ayudará para guardar un buen recuerdo de esta temporada, en la que no ha podido ocupar ningún lugar en el podio final.

En total, serán 10.001 personas las que participarán en el Relevo de la Antorcha Olímpica, según confirmó el COI (Comité Olímpico Internacional) y la organización de Milán-Cortina 2026. El relevo como tal comenzará en unos días, el próximo 6 de diciembre, en la capital de Italia, Roma. Junto a Pecco, la portarán otras personalidades culturales y deportistas como Achille Lauro, Flavia Penetta o Giuseppe Tornatore. Sin duda, todos ellos vivirán un día para enmarcar en el libro de sus respectivas vidas y que le podrán contar a sus hijos y nietos en el futuro.