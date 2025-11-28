Los Juegos Olímpicos de Invierno se quedan sin Lara Gut y aceptan a tres patinadores rusos y bielorrusos

La campeona suiza no podrá participar en los que posiblemente iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos de Invierno tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla

A dos meses de que Milán levante el telón de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, donde comparte organización con Cortina d'Ampezzo, la gran noticia del día pasa por la ausencia definitiva de Lara Gut, que podría despedir de ua forma tan triste su larga y fructífera carrera profesional.

La Federación Suiza de esquí confirmó los peores pronósticos sobre la múltiple medallista olímpica y mundial tras su grave caída en los entrenamientos de super-G que estaba realizando en la estación de Copper Mountain (Colorado). Tras realizársele unas pruebas se ha podido comprobar que Lara Gut sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco en la rodilla izquierda, por lo que tendrá que pasar por quirófano la próxima semana.

La grave lesión le tendría fuera de las pistas hasta el próximo año, lo que también podría significar el adiós a la competición de Gut, ganadora de 48 victorias en la Copa del Mundo. De momento, su mensaje no anuncia que esto pueda ocurrir. "Había imaginado los próximos meses de forma muy diferente y tenía muchas ganas de que llegara el resto de la temporada. Recientemente, hemos vivido acontecimientos dramáticos en nuestro deporte, con accidentes mortales que involucraron a jóvenes deportistas. Creo que una lesión de rodilla, por compleja que sea, no puede considerarse una tragedia", señalaba la campeona Lara Gut, en declaraciones a su federación.

De hecho, Lara Gut pospone su decisión a la recuperación que tenga. "Mi objetivo es recuperarme completamente de esta lesión y recuperar mi máximo rendimiento. Solo entonces sabré qué me depara el futuro", avisaba la suiza.

Tres patinadores, bajo bandera neutral

En otro orden de cosas, la otra noticia relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ha sido la admisión, este viernes, por parte del Comité Olímpico Internacional, de los patinadores rusos Adeliia Petrosian y Petr Gumennik y de la bielorrusa Viktoriia Safonova, que podrán participar como deportistas neutrales en este gran evento invernal.

Tras un procedimiento de investigación, el COI ha dictaminado que son aptos para poder participar. Para ello no deben haber apoyado activamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, ahora, tienen que firmar también un compromiso de respeto a la Carta Olímpica.

De los tres patinadores aceptados y que podrán competir entre el 6 y el 22 de febrero de 2026, la más destacada es Petrosian, de 18 años, una de las patinadoras artísticas más en forma del momento.