Jonas Vingegaard responde al anuncio de su salida del Visma

El ciclista danés no cree que vaya a cambiar de equipo, aunque la fecha a la que señalaba la información era 2028; y habla sobre las protestas por Israel, sobre su carrera de exhibición en Japón o su futuro como carpintero

Pese a rehuirlos, a Jonas Vingegaard le persiguen los líos y más una vez ha estado en el ojo del huracán por declaraciones de su entorno, decisiones propias controvertidas o simplemente porque le asignan algo que no ha realizado.

Recordadas son las declaraciones de su esposa criticando al Visma, equipo del danés, en el Tour de Francia o la misma celebración de la Vuelta a España, en un podio improvisado sobre unas neveras. El último tema ha sido la posibilidad de que abandone el Visma | Lease a Bike, algo que aseguraban desde Italia (RAI), donde indicaban que Vingegaard podría acabar en el Uno-X Mobility cuando acabe su contrato.

Sobre algunos de estos temas polémicos ha hablado el ciclista danés en una entrevista publicada en su país por Ekstra Bladet, donde, antes que nada, ha dejado claro que no tiene en mente correr en otro lugar que no sea el Visma, su actual equipo. “¿Correr para otro equipo? No, no puedo. He competido aquí tantas temporadas que no me veo en ningún otro sitio”, afirma rotundo el danés. De hecho, tan poco interesado está que, según admite, no sabe ni cuando acaba su contrato.

“Ni siquiera recuerdo cuántos años me quedan”, añadía un Vingegaard que aún tiene tres años más de contrato, por lo que concluiría éste con 32 años, ya que cumple los 29 la próxima semana.

Contesta a las críticas por su carrera en Japón

No fue el único tema controvertido o polémico que trató y que no dudó en contestar. Criticado por algunos compañeros, como Mads Pedersen, por correr carreras de exhibición a final de temporada. Vingegaard defendió su elección y aseguró que era beneficioso para el ciclismo. "Justo en Japón llovía y estaba un poco resbaladizo, así que me caí. Así que quizá no fue lo más inteligente. Pero creo que fue una buena experiencia. Tanto la carrera ciclista como todo el viaje a Japón", señalaba el danés, que se tomó el Criterium de Saitama, que era al que se refería Pedersen, como unas vacaciones, en las que disfrutó con la familia y, según él, contribuyó a popularizar más el ciclismo.

Precisamente, Jonas Vingegaard siempre ha sido un firme defensor de la presencia de las familias junto a los equipos y pidió que se incluyera como opción en los contratos de los corredores una cláusula que permitiera a las familias acudir a las concentraciones. Y cree que no es algo que deba reservarse sólo para las estrellas, como ahora ocurre, sino que debería extenderse a todos. "Eso está claro. Luego, en los campamentos de entrenamiento, se trata de encontrar lugares donde puedas llevar a tu familia", señala el danés, quien reconoce que luego ya sería elección personal, ya que hay quien prefiere "dejar a su familia en casa".

Vingegaard no esquiva el polémico asunto de las protestas contra el Israel

Si hay un tema conflictivo es el que le afectó directamente en la Vuelta a España y sobre el que tampoco dudó en responder. Vingegaard cree que las protestas contra el equipo de Israel que se vieron en la ronda española son algo muy particular de España, ya que ni en Francia ni en Italia alcanzaron esas cotas. Y el próximo año el Tour arranca en Barcelona, por lo que se podrían volver a repetir. Ante esto, Vingegaard tiene claro que piensa correr el Tour aunque se repita esa situación que, según él, fue "peligrosa para los corredores".

"Correré la salida del Tour donde sea. Ya sea en Barcelona o en cualquier otro lugar", indicó el danés, que también habló de temas personales y de un hobby inesperado al que podría dedicarse cuando se retire: la carpintería. "Después de arreglar mi propia casa, me di cuenta de que me gustan las manualidades más de lo que pensaba", confirma.