España bate récords en los Juegos Olímpicos de Invierno y sueña con dar la sorpresa en patinaje

La Real Federación Española Deportes de Hielo ya ha clasificado a seis patinadores, que podrían aumentar en uno más, y se estrena en nuevas especialidades en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026

España llega con mucha fuerza a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026, donde cada semana anuncia nuevos clasificados y en los que ya ha hecho historia con su presencia en disciplinas donde antes nunca había estado y en las que se van a estrenar los deportistas españoles.

Apenas unos días después de que Nil Llop lograra dos plazas para España en patinaje de velocidad, algo en lo que nunca habíamos tenido participación, la Real Federación Española Deportes de Hielo (FedHielo) presentaba el equipo de patinaje artístico más numeroso y ambicioso de la historia, y que estará presente en los próximos Juegos de Invierno 2026.

Olivia Smart y Tim Dieck (danza), Sofía Val y Asaf Kazimov (danza) y Tomás Guarino (individual masculino) son los cinco patinadores confirmados para Milán-Cortina D'Ampezzo, que han sido recibidos en el COE antes de ultimar las últimas semanas de preparación antes de la cita olímpica.

Recién obtenido su tercer título nacional en esta especialidad, este pasado fin de semana, Olivia Smart y Tim Dieck, de origen británico y alemán, son la mayor esperanza del equipo español en danza. “Nuestro objetivo es el diploma y acercarnos lo más posible a los puestos de podio. Sabemos que hemos conseguido muchas cosas, pero podemos aspirar a más. Nuestro lema como equipo es: esto o mejor”, afirmaban en la presentación del equipo, donde mostraron su esperanza de seguir progresando y representando con orgullo a España.

Sofía Val y Asaf Kazimov, por su parte, lograron la clasificación tras acabar el Preolímpico en tercera posición. Pese a ello, tienen objetivos más modestos. "Nuestro objetivo para los Juegos es pasar a la final para mostrar nuestra danza libre", indicaba Val.

Tomás Guarino también se mostró "muy ilusionado" y advirtió que aún le queda mejorar en estos casi dos meses que quedan hasta que le llegue el turno en la cita italiana.

Nil Llop asegura dos plazas en velocidad para España

Junto a ellos estará, seguro, Nil Llop. El patinador catalán lograba el pasado sábado en Hamar (Noruega) una plaza en 1000 metros en patinaje de velocidad y también se ha asegurado otra en 500, ambas por tiempos tras los resultados previos logrados en la Copa del Mundo de Calgary.

Las plazas son para España, no individuales. Una de ellas la tendrá él, pero la Federación tiene que confirmar si él corre también en la otra o le da la posibilidad a otro de los patinadores españoles para poder participar en los Juegos de Invierno 2026.

Quienes seguro que ya no estarán era la última opción española en curling. Oihane Otaegi y Mikel Unanue no han podido superar la fase de grupos en el PreOlímpico de Kelowa (Canadá) que para ellos acaba la próxima madrugada.

La Federación pide más medios para crecer

Con al menos seis patinadores clasificados para Milán - Cortina 2026, el presidente de la Real Federación Española Deportes de Hielo, Frank González, se mostraba orgulloso, pero, a su vez, pide la creación de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y nuevas instalaciones para que los atletas "no se tengan que ir fuera de su propio país".

González espera que estos buenos resultados den visibilidad suficiente para obtener ese centro y poder tener más deportistas de hielo de élite, aunque ha incidido en que "sin unas instalaciones o un centro" no pueden "llegar".