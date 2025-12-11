España completa un equipazo en esquí de montaña para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina

María Costa y Ot Ferrer se unen a Oriol Cardona y Ana Alonso tras lograr la clasificación después de meterse en las finales de la Copa del Mundo celebrada de Solitude (EE.UU.)

España irá con aspiraciones en la modalidad de esquí de montaña que debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina después de completar un equipo con cuatro deportistas situados entre los mejores de su especialidad.

María Costa y Ot Ferrer han logrado cumplir con los criterios marcados por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y han sido los últimos en lograr la clasificación. Ambos lo han logrado esta semana al alcanzar la final de la Copa del Mundo celebrada de Solitude (EE.UU.), última prueba puntuable para el ranking de clasificación para los Juegos 2026.

Primero fue Ot Ferrer, que accedió a la final tras lograr el segundo puesto en su semifinal justo por detrás del también español Biel Pujol. La final estuvo dominada por los suizos Jon Kistler (1º) y Arno Lietha (2º), mientras que tercero fue el belga Maximilien Drion Du Chapois. Biel Pujol acabó quinto en la final y Ferrer, sexto. El esquiador catalán se jugaba el último puesto en el equipo español con Iñigo Martínez de Albornoz, que se quedó en semifinales en Solitude. "Es el objetivo que teníamos y ahora, a acabar de rematar el trabajo en Milán", indicaba un feliz Ot Ferrer.

También de igual forma, siendo segunda en su semifinal, ha podido alcanzar María Costa los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo. Y luego, ratificó su nivel con un sexto puesto en una final que ganó la francesa Margot Ravinel por delante de las italianas Giulia Murada y Katia Mascherona. Marta García, que era su gran rival en la disputa por el último puesto que la Federación Española tenía reservado, acabó fuera de las mejores. "Llevamos todo este año trabajando y estamos muy contentos", reconocía Costa.

Ot Ferrer y María Costa, medallistas en los Juegos de la Juventud, acompañarán, por tanto, a los dos esquiadores españoles que se habían ganado su plaza previamente para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina d'Ampezzo, que arrancan en dos meses: Oriol Cardona y Ana Alonso.

Cardona logró su billete tras ser campeón del mundo en la modalidad de sprint en marzo. Y Ana Alonso, una de las serias aspirantes a medalla en la modalidad de relevo mixto, también lo consiguió con mucha antelación, aunque está recuperándose a marchas forzadas de una rotura de ligamentos de la rodilla tras sufrir un atropello mientras entrenaba este verano en Sierra Nevada.