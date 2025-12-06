Polonara protagoniza del momento más emotivo en los primeros relevos de la antorcha olímpica en Roma: "Hasta hace unas semanas estaba en silla de ruedas"

El jugador italiano de baloncesto ha sido uno de los primeros en llevar la antorcha olímpica, que ha empezado este sábado una ruta por todas las regiones de Italia antes de llegar a Milán el 5 de febrero

La antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 ha emprendido este sábado su trayecto de 62 días por toda Italia, partiendo desde Roma y antes de llegar a Milán, donde se encenderá el pebetero de la cita olímpica invernal, en una ceremonia de apertura que acogerá el mítico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Hasta llegar a la capital de la Lombardía el 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos, el 'fuego olímpico' recorrerrá todas las regiones italianas.

La llama partió desde el Estadio dei Marmi, en el Foro Itálico romano, y tuvo unos primeros relevistas muy reconocidos en su país: el nadador Gregorio Paltrinieri, la esgrimista Elisa Di Francisca, el saltador de altura Gianmarco Tamberi y el capitán de la selección italiana de baloncesto Achille Polonara, recientemente dado de alta del hospital al estar combatiendo una leucemia mieloide.

El propio jugador del Dinamo Sassari y ex del Baskonia no podía ocultar la emoción vivida por un momento como éste. "Ha sido muy emocionante poder estar aquí de pie, porque hasta hace unas semanas estaba en silla de ruedas, así que ya es un éxito estar aquí. Ha sido complicado, espero haber llegado al final y que a partir de ahora las cosas vayan mejor. Ser deportista me ha ayudado mucho y mi juventud también ha contribuido. Siempre he sido un luchador", reconocía el jugador de la Virtus hasta el pasado año.

En el recorrido por Roma, la antorcha pasó por el Coliseo y por los alrededores de la Plaza de San Pedro, entre otros lugares reconocibles de la capital italiana. Sólo este sábado 164 portadores tomarán el relevo, muchos de ellos anónimos.

Paolini y Ganna la 'recibieron' en Fiumicino

La antorcha olímpica llegó a suelo italiano este pasado jueves, donde fue recibida en el aeropuerto de Roma-Fiumicino por la tenista Jasmine Paolini, medalla de oro en dobles en París 2024, y el ciclista Filippo Ganna, los primeros que la llevaron en su regreso a Italia tras 20 años de ausencia.

Posteriormente, el viernes tuvo lugar un acto en el que se encendió el pebetero ceremonial de la capital romana, con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de la primera ministra, Giorgia Meloni. En la ceremonia estuvieron presentes, además, la zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI); Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI); y Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán-Cortina.

"La llama olímpica llega a una nación que rezuma olimpismo. El fuego conectará a todos los italianos con su viaje. Simboliza el verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos, que existen para tirar los muros que nos dividen, para unirnos a todos", señaló Coventry, que tomo el mando del COI tras los Juegos de París 2024 y, por tanto, se estrena en los de Milán-Cortina. "Son mis primeros juegos como presidenta y estoy decidida a hacer que sean un éxito", afirmó.

Tras este acto, este sábado ya empezó la ruta por tierras italianas y, en apenas dos meses, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 darán comienzo en el norte de Italia.