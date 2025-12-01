Suecia hace doblete en el Europeo de curling a dos meses de los Juegos de Invierno y España hace historia

Los suecos ganaron en el Europeo tanto en hombres como en mujeres, mientras que el equipo masculino español se llevó la plata en la División B y un histórico ascenso a la máxima categoría del curling

Suecia ha hecho doblete en los Campeonatos de Europa de curling que se han celebrado a lo largo de esta semana en Lohja (Finlandia) tras adjudicarse la máxima categoría (División A) tanto en mujeres como en hombres, a menos de dos meses para que tengan lugar los Juegos Olímpicos 2026 de Milán-Cortina D'Ampezzo, donde llegarán como favoritos.

El Instituto Deportivo Kisakallio de Lohja acogió la División A, donde el equipo sueco masculino formado por Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wrana, Christoffer Sundgren, Simon Olofsson se llevó el oro tras superar en la final a Suiza por un ajustado 5-4 después de vencer en la última entrada. La medalla de bronce fue para Escocia, que había perdido con los suecos en semifinales y que derrotó en la final de consolación a Italia con bastante claridad.

Suecos, suizos y escoceses también coparon el podio en categoría femenina. Aunque, en este caso, la final fue entre Suecia y Escocia y las suecas se impusieron por 7-5. La medalla de bronce fue para una selección de Suiza que derrotó a Noruega por 8-4, después de que las nórdicas hubieran estado, en semifinales, a punto de dar la sorpresa, al ir por delante en su duelo frente a las suecas, que les remontaron en la penúltima entrada. El equipo sueco que se proclamó campeón estuvo formado por Rebecca Morrison, Jennifer Dodds, Sophie Sinclair, Sophie Jackson y Fay Henderson.

España hace historia en la División B de Curling

España acudió a tierras finlandesas para jugar la División B en hombres y la División C en mujeres, y logró hacer historia con un subcampeonato masculino que le permitirá competir en el próximo campeonato de Europa junto a los mejores en la División A.

Con un equipo formado por Sergio Vez (skip), Nicolas Shaw (viceskip), Eduardo de Paz (second) y Luis Gómez (lead), y entrenado por Dan Rafael, España logró la medalla de plata tras pasar a las eliminatorias después de vencer en seis de los siete partidos de la fase de grupos. Al ser segunda de su grupo por detrás de Bélgica, tuvo que jugar un 'play off' antes de las semifinales, en el que ganó a Ucrania (6-5). En semis doblegó a Turquía (8-1) y, con ello, aseguraba su presencia en la máxima categoría. Luego perdería la final con Bélgica (8-5), la única que le ha vencido dos veces en este campeonato, pero la machada ya estaba hecha.

"Con el billete a la División A ya asegurado, el conjunto nacional no pudo vencer en el duelo por el oro a Bélgica (8-5), pero cerró un gran torneo en el que ha demostrado su buen nivel internacional", señala la Federación Española de Deportes de Hielo en un comunicado.

En cuanto a la selección femenina, que competía en la División C, logró hacerse con la medalla de bronce, pero no fue suficiente para ascender de categoría.