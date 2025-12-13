Lucas Eguibar cae en cuartos en la Copa del Mundo de Cervinia, pero manda un aviso de cara a los Juegos Olímpicos: "Ese 12 de febrero va a ser el día"

El rider español lleva una preparación progresiva para llegar en su mejor rendimiento a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026.

Lucas Eguibar no pudo pasar de los cuartos de final en la prueba de Cervinia de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard, disputada este sábado en esta estación italiana. El ganador de la Copa del Mundo 2015 y oro mundial en 2021 logró superar la previa y demostró estar en buena progresión de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026.

El rider vasco reconocía esta semana que su preparación va enfocada a estos Juegos Olímpicos, en los que se ve con "bastantes papeletas" para subirse al primer cajón del podio y colgarse el oro, ya que para entonces espera estar en su "punto óptimo de preparación" después de unos últimos años que "no han sido fáciles" por las lesiones -tuvo que operarse de la espalda y, en 2024, de una rotura en el tendón de Aquiles-.

En Cervinia ha ido pasando fases. Superó la clasificación el viernes y los octavos de final este sábado al vencer en su serie, por delante del canadiense Eliot Grondin y los italianos Filippo Ferrari y Matteo Rezzoli. Aunque no pudo repetir en cuartos de final pese a que llegó a estar segundo. Finalmente, acabó eliminado tras el propio Eliot Grondin y el francés Jonas Chollet, ya que sólo pasaban los dos primeros de cada serie a semifinales.

"Me gustaría verme con una medalla de oro en los Juegos siempre, y sé que no es lo mismo que las Copas del Mundo, pero lo afronto como una carrera más. Mi objetivo para este año son los Juegos y la Copa del Mundo. Para mí tiene mucho significado también ganar el Globo de Cristal. Me he preparado para todo eso, sabiendo que ese 12 de febrero va a ser el día", avisaba en una entrevista con EP, en la que este año ha hecho borrón y cuenta nueva, y que nada tiene "que ver con el año pasado".

Eguibar se ve con opciones de medalla

Eguibar reconoce que aún le queda y que su "punto óptimo de preparación va a estar en enero-febrero". "Ahora mismo yo creo que me faltaría un poquito más de preparación -para ganar en los Juegos-, pero las ganas, cómo he afrontado todos estos entrenamientos, cómo me he sacrificado, creo que está ahí y creo que tengo bastantes papeletas", advierte el rider vasco.

Álvaro Romero, que había superado junto a él la clasificación, cayó antes, en los octavos de final, al finalizar último tras el francés Aidan Chollet, el estadounidense Nathan Pare y el austríaco Alessandro Haemmerle.