Los Iberians, a semifinales de la Rugby Europe Super Cup como líderes

La franquicia española, que es la base de la selección nacional, derrota al Lusitanos en su estadio de Jamor y afrontará las semifinales ante el segundo del otro grupo y con ventaja de campo

No era un España-Portugal, pero casi... El duelo entre el Lusitanos y el Castilla y León Iberians por el primer puesto de su grupo en la Rugby Europe Super Cup era un duelo entre la base de las selecciones lusa y española, respectivamente, ya que ambas franquicias promovidas por sus respectivas federaciones sirven de sustento a ambos combinados nacionales. Y, como en el último campeonato de Europa, los españoles se impusieron en Jamor.

Los Iberians ganaron en 13-26 un duelo lleno de alternancias, en el que empezó mejor el conjunto castellano, respondió el portugués y fue claramente superado en el tramo final, lo que permite al conjunto hispano pasar a las semifinales de este torneo europeo como primeros de grupo y afrontar esta fase con ventaja de campo.

Tras un arranque de dominio local, en el que la defensa de los Iberians supo contener varias acometidas, una recuperación, el equipo español se fue a por la línea de marca rival y Matheo Triki posó el balón detrás de ella. Iñaki Mateu puso el 0-7 a continuación.

El ensayo de los CyL Iberians fue un mazazo para los Lusitanos, que aún sufrirían otro a continuación cuando una jugada entre Beltrán Ortega y el medio melé de Los Leones Tani Bay propicio un nuevo ensayo del primero a los 24 minutos de juego.

Los Iberians responden a la reacción lusitana

El 0-12 envalentonó al conjunto luso, que se fue arriba y logró acortar distancias apenas tres minutos más tarde por medio de Jose Monteiro (7-12). Aún seguirían apretando los lusos y acortarían más el marcador con el tiempo cumplido gracias a un golpe de castigo que transformó Tomás Marques. Este mismo jugador completó la remontada a los once minutos de la segunda mitad, con otro golpe transformado (13-12) que ponía en jaque a los Iberians.

Sin embargo, lo que podría haber significado un golpe definitivo para los castellanos se transformó en un incentivo y el CyL Iberians se fue a por su rival, apretó y acabó forzando un ensayo de castigo que les ponía de nuevo por delante mediada la segunda mitad. El partido daba otro vuelco y ya sería el definitivo, ya que apenas tres minutos después (min. 60) Beltrán Ortega posaba de nuevo el oval más allá de la línea de marca para que, a continuación, Iñaki Mateu situara el marcador en un 13-26 que obligaba a los locales a realizar dos ensayos con transformación si querían ganar el partido.

Los Iberians no dejaron que su rival lo lograra, manejaron el partido y defendieron bien para dejar pasar los minutos y hacerse con un triunfo clave en su lucha por hacerse con un título europeo de prestigio.

Ficha técnica del Lusitanos 13-26 CyL Iberians

Lusitanos: Pedro VICENTE, Edmundo Bento FERREIRA, Afonso TAPADINHAS, Domingos GONÇALVES, Duarte NUNES, Luis MOREIRA, Telmo PEREIRA, Jose MONTEIRO, Enzo LOPES, Tomás BATISTA, Maximillien COUTTS, Manuel REIS, Martim FARO, Rodrigo MARQUES, Tomás MARQUES. También jugaron: Afonso CARVALHO, António MAGALHÃES, Nicolau TURABELIDZE, Sabata MOKHACHANE, David GOMES, Tomás AMADO, Samuel Paes BACON y Mateus LIBORIO.

CyL Iberians: Thierry FUTEU, Santi OVEJERO, Iker ADURIZ, Antonio SUÁREZ, Pablo GUIRAO, Pepe BORRAZ, Matheo TRIKI, Vicente BORONAT, Estanislao BAY, Iñaki MATEU, Tiago ROMERO, Yago FERNÁNDEZ, Lucas GIL, Egoitz GARCÍA, Beltrán ORTEGA. También jugaron: Raúl CALZÓN, Pablo MIEJIMOLLE, Cristian MORENO, Matt FOULDS, Álex SALETA, Nico INFER, Beau PEART, Jorge GARRETA.

Marcador: 0-7 (10') Ensayo de Matheo TRIKI más Iñaki MATEU; 0-12 (24') Ensayo Beltrán ORTEGA; 7-12 (27') Ensayo de Jose MONTEIRO más Tomas MARQUES; 10-12 (40') Golpe de castigo Tomas MARQUES; 13-12 (51') Golpe de castigo de Tomas MARQUES; 13-19 (58') Ensayo de castigo favorable a CyL Iberians; 13-26 (60) Ensayo de Beltrán ORTEGA más Iñaki MATEU.