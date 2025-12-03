España ya tiene rivales para la fase de grupos Mundial de Rugby 2027

Argentina será el contrincante más duro de un combinado nacional que se ve con serias opciones de pasar la primera fase del campeonato que tendrá lugar en Australia.

España ya conoce cuáles deberán ser sus primeros pasos en el Mundial de Rugby de Australia 2027. El sorteo del mismo, el cual ha tenido lugar este miércoles en Sídney, ha deparado que los Leones deban verse las caras en la fase de grupos con Argentina, Fiyi y Canadá.

En cuanto a las grandes favoritas a proclamarse campeón, tenemos que Sudáfrica, actual número uno del mundo, jugará con Italia, Georgia y Rumanía, mientras que Nueva Zelanda, la segunda en el ránking, se verá las caras con la nación anfitriona (Australia), Chile y Hong Kong.

Brett Robinson, presidente de World Rugby, decidió la suerte de Sudáfica y Nueva Zelanda, de cara al mundial que se disputará desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027 en Australia y que contará con las siete sedes de Adelaida, Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, Newcastle y Townsville.

Los Leones, los números 15 del ránking mundial

España no es una gran potencia del rugby, pero sí ha ido dando pasos firmes al frente para plantarse en el presente como un conjunto capaz de poner las cosas difíciles a casi cualquier rival; no en vano, y bajo la dirección del técnico argentino Pablo Bouza y con Jon Zabala como capitán, han alcanzado el número 15 del ránking mundial, un estatus que refleja su creciente competitividad en Europa.

Además, y de manera independiente a lo que termine ocurriendo en el campeonato, tenemos que este es una cita histórica para los Leones, ya que será su segunda participación mundialista tras su debut en 1999, un torneo en el que disputaron tres partidos sin victorias y sin llegar a marcar un solo ensayo.

De hecho, España sigue sin estrenarse en el casillero de "tries" en la Copa del Mundo, un dato que añade un punto simbólico a su clasificación para 2027, alcanzada tras su desempeño en el Campeonato Europeo de Rugby Masculino 2025.

Los Pumas, el gran rival de España

Argentina, conocida mundialmente como Los Pumas y número 6 del mundo, llega a cada Rugby World Cup con una identidad marcada por la intensidad defensiva, juego físico y una tradición que ha crecido de manera sostenida desde su debut en 1987 ante Fiyi.

En la historia del torneo, Argentina suma 10 participaciones consecutivas entre 1987 y 2023, con un total de 48 partidos, de los cuales ganó 25 y perdió 23, sin empates. Su gran hito llegó en Francia 2007, cuando firmó un histórico tercer puesto.

Los All Blacks y Springboks, una vez más lo favoritos

Nueva Zelanda, uno de los grandes favoritos del torneo, se enmarca en el Grupo A, donde los aficionados esperan con ganas el clásico contra la anfitriona: los Wallabies australianos. En el Grupo B, Sudáfrica se perfila como el principal contendiente frente a Italia, Georgia y Rumanía. Los Springboks son favoritos para dominar el grupo con su potencia física y experiencia en otros mundiales. Si bien los All Blakcs tendrán un serio desafío ante los australianos, el inicio de torneo de Sudáfrica debe ser tranquilo.

Composición de los grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027

GRUPO A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

GRUPO B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumanía.

GRUPO C: Argentina, Fiyi, ESPAÑA y Canadá.

GRUPO D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

GRUPO E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

GRUPO F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.