El rugby español arranca su reto más difícil: "Queremos dar un paso más, soñamos con una medalla de oro"

La selección española de rugby 7 inicia este sábado una nueva edición de las Series Mundiales con duelos ante Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda

Tras sorprender y deslumbrar a todas las grandes potencias del rugby mundial, España afronta ahora lo más difícil: consolidarse. La selección española de rugby 7 fue la gran sorpresas de las pasadas Series Mundiales, cuando en un año pasó de pelear por no descender a proclamarse subcampeona del mundo después de haber estado durante toda la temporada entre las tres primeras y de haber alcanzado en casi todos los torneos las semifinales.

La jugada le salió muy bien, porque no sólo fue subcampeona, sino que evitó un descenso en el que habría caído todos los años anteriores, ya que World Rugby redujo el número de equipos de las Series Mundiales de 12 a 8, por lo que todas las selecciones que estaban por debajo de ese puesto no podrían seguir este año.

Eso, a su vez, ha emparejado a España con los mejores combinados de este deporte y afronta una temporada donde no tendrá ni un partido fácil, empezando este fin de semana con el Dubai (Emiratos Árabes Unidos), donde se mide este sábado a Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

"Lo que hicimos el año pasado fue histórico. Ahora queremos dar un paso más. Soñamos con una medalla de oro, con ganar al menos un torneo por primera vez", señala el seleccionador nacional masculino de Rugby Seven, Paco Hernández. El técnico español se quedó el pasado año a las puertas de ganar ese torneo y, lejos de recular ante el aumento de la dificultad este año, se muestra más ambicioso.

Hernández ha descartado para este torneo a Ángel Bozal y ha dejado una convocatoria que está capitaneada por Juanchín Ramos y que forma en Dubai con el debutante Gabriel Rocaries, Pol Pla, Manu Moreno, Antón Legorburu, Josep Serres, Tobías Sainz-Trápaga, Eduardo López, Jeremy Trevithick, Enrique Bolinches, Jaime Manteca, Roberto Ponce y Paco Cosculluela.

La selección femenina ya tiene sedes y fechas en Segunda

Por otro lado, la selección española femenina de rugby 7, que la temporada pasada descendió en las Series Mundiales tras la reducción a la que antes se aludía, ha conocido que disputará sus tres torneos de la temporada regular de Segunda división en Nairobi, Montevideo y Sao Paulo.

Así lo ha confirmado este viernes el órgano rector del rugby internacional, World Rugby, que también ha definido las fechas: el 14 y 15 de febrero en la capital keniana, el 21 y 22 de marzo en Montevideo y, una semana más tarde, se jugará la etapa brasileña en Sao Paulo.

China, Kenia y Brasil, las otras tres selecciones descendidas la pasada temporada, serán las rivales de España. Las dos selecciones que completarán el cuadro saldrán el próximo 18 de enero del torneo clasificatorio que se disputará en Dubai entre Argentina, Tailandia, Colombia, República Checa, México, Polonia, Samoa y Sudáfrica.