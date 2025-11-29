España se estrella en las Series Mundiales de rugby, en su estreno como subcampeona del mundo

Los Leones7s aspiraban a todo en Dubai, pero se han encontrado con tres derrotas ante Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda que les manda a pelear con Argentina este domingo, en la lucha del 5º al 8º puesto

Los subcampeones del mundo no han empezado con buen pie la temporada. El combinado español de Seven ha arrancado las Series Mundiales con tres derrotas en Dubai ante rivales a los que el pasado año ganó de forma habitual, pero que han elevado su nivel, en especial una selección de Nueva Zelanda a la que los pupilos de Paco Hernández derrotaron con asiduidad en la 2024-2025 y esta vez le pasó por encima.

"Soñamos con una medalla de oro, con ganar al menos un torneo por primera vez", indicaba en la previa el seleccionador nacional masculino de Rugby Seven, Paco Hernández. Ese sueño tendrá que esperar. Los Leones7s comenzaron con una derrota ante Australia (7-14) para luego continuar cediendo ante Gran Bretaña (10-14) y Nueva Zelanda (7-24). Eso les obliga a pelear por los puestos del 5º al 8º y enfrentarse este domingo a la selección que la pasada temporada dominó completamente estas Series Mundiales, Argentina, pero que este año le ha ocurrido lo mismo que a España y no ha comenzado con buen pie.

No obstante, España empezó el torneo de Dubai con muy buenas sensaciones y un ensayo de Cosculluela (7-0) que auguraba una mejor jornada para el VII del León. La alegría duró un minuto y antes del descanso ya brillaba en el marcador el 7-14 definitivo. España lograría un nuevo ensayo que habría supuesto la igualada en la segunda mitad, pero fue anulado por el colegiado.

Con más presión por la derrota, Los Leones7s arrancaron muy mal su partido ante Gran Bretaña, que supo aprovechar el desconcierto hispano inicial para marcharse con un claro 0-14. España reaccionó y logró un ensayo antes del descanso (5-14), obra de Tobias Sainz-Trapaga. Jeremy Trevithick acercó aún más a los Hernández con otro ensayo (10-14) en la segunda mitad, pero no llegó el tercero y esta segunda derrota sacaba al equipo español de la lucha por las medallas.

Para colmo, el tercero que les llegaba era una Nueva Zelanda a la que hasta hace tres años era imposible de vencer, pero que la pasada temporada cayó numerosas veces con el equipo español. Los All Blacks Sevens dominaron desde el principio de partido y demostraron que están a un nivel mucho más alto que el año anterior. Su dominio tuvo fruto con dos ensayos (0-12) antes de que Edu López anotara para España. No se iban a confiar los oceánicos, que anotaron dos nuevos ensayos en la segunda mitad para pasar a semifinales como primeros de grupo e invictos.

El combinado español y Argentina tendrán ahora que dirimir una pelea con la que no contaban antes del torneo. Ambos fueron fijos entre los cuatro primeros hace un año y, por ahora, les toca empezar a luchar desde atrás.