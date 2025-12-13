Las Premier Pádel Finals 2025 tendrán su final más esperado

Coello y Tapia vs Galán y Chingotto se enfrentarán en el último gran partido del año, que podría avivar la lucha por el número uno del pádel mundial para 2026

Tras dos años de sorpresas, las Premier Pádel Finals han confirmado la tendencia vista durante todo el 2025 y tendrán un último duelo del año entre las dos parejas dominantes, Agustín Tapia-Arturo Coello ante Alejandro Galán-Federico Chingotto. Las duplas uno y dos del circuito no dieron opción a sus rivales y, de paso, despidieron al fugaz dúo formado por Los Superpibes, cuya tercera aventura apenas ha durado dos torneos, y a un Paquito Navarro y un Jon Sanz que también separan sus caminos.

Era la final deseada por todos los aficionados y la tendrán. Llega después de que Galán y Chingotto apretaran a sus rivales hasta hacerles temer por su liderato en el pádel mundial y después de que éstos reaccionaran en los últimos torneos y los dejaran sin opción. Sin embargo, aunque no haya premio final, sí mirarán ambos lo que pueda ocurrir el próximo año, en el que se mantienen en todo lo alto mientras ven como a su espalda, todos los demás cambian de pareja para tratar de alcanzarlos.

Si ganan Coello y Tapia, tendrán el número uno asegurado por un tiempo, pero si son Galán y Chingotto los que lo hacen, la emoción se trasladará a un inicio de 2026 que se aventura igual de emocionante.

De momento, en semifinales, ninguno de ellos dio opción a sus rivales. Primero fueron Coello y Tapia los que dieron buena cuenta de Franco Stupaczuk y Martín di Nenno, Los Superpibes resistieron hasta el tramo final del primer set, pero finalmente tuvieron que claudicar ante la superioridad rival (7-5 y 6-2).

'Stupa' y Di Nenno aguantaron como pudieron y salvaron hasta seis bolas de rotura antes de que, a la séptima, sus rivales cerraran el primer set. Ese triunfo parcial incentivó a Coello y Tapia, que pronto volvieron a escaparse en la segunda manga y, tras un segundo 'break', cerraron el set y el partido.

Ale Galán y Fede Chingotto despiden a Navarro-Sanz

Tampoco sufrieron en exceso Ale Galán y Fede Chingotto ante una pareja que ha dado mucha guerra en las últimas semanas y que había eliminado a una dupla del Top-4. Paquito Navarro y Jon Sanz se despidieron como pareja con la cabeza alta.

De hecho, tras caer de forma clara por 6-2 en el primer set, con todo el Sant Jordi animando a Paquito Navarro, el andaluz y el navarro Jon Sanz, le dieron la vuelta al marcador con un 3-0 que apuntaba a una tercera manga. No hubo tal, ya que la pareja número dos reaccionó a tiempo, equilibró el set y acabó ganado por 6-2 y 6-4 en una hora y 36 minutos.

Aunque es un adiós para las dos parejas perdedoras, aún tendrán un último duelo, un polémico partido por el tercer puesto en el que se jugarán puntos y dinero. Éste tendrá lugar a las 13:00 horas, mientras que la final llegará en torno a las 18:00.