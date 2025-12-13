Nil Llop hace historia para el deporte español

El catalán se convierte en el primer patinador de velocidad español que se clasifica para unos Juegos Olímpicos de Invierno

España tendrá por primera vez en la historia un patinador de velocidad en una cita olímpica después de que Nil Llop haya logrado una plaza para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 en la prueba celebrada este sábado en Hamar (Noruega).

El patinador catalán consiguió la plaza matemática para la distancia de los 1.000 metros, pese a que no logró entrar en el 'top 21' del ránking, ya que el tiempo que logró en la Copa del Mundo de Calgary, 1:08.07, le sitúa dentro de las siete cuotas que se asignan por mejores cronos.

Así mismo, este domingo podría conseguir una segunda plaza en la prueba de los 500 metros. Lo haría de la misma forma, dentro de los siete clasificados por tiempos gracias también al tiempo de 34.35 que consiguió en la misma pista canadiense.

Con ello, gana dos plazas para España. Una de ellas se le asignará a él directamente y la otra quedará a la elección de lo que decida la dirección técnica de la Real federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), que anunciará la alineación para el patinaje de velocidad y se la concederá a Llop o a otro representante español.

"Nil Llop hace historia para el patinaje de velocidad: virtualmente clasificado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. De acuerdo con los criterios de la International Skating Union, el patinador de 23 años ha asegurado hoy una plaza para España en los 1000 metros y mañana hará lo propio en los 500 metros. De las dos plazas que ha desbloqueado Nil Llop para España (500 y 1000 metros), una será asignada directamente al patinador de 23 años; mientras que la otra quedará pendiente de decisión técnica por parte de la RFEDH, que anunciará próximamente la alineación definitiva para el patinaje de velocidad", publicaba la propia RFEDH.

El curling es el siguiente

Mientras las plazas de esquí y snowboard se disputarán en las próximas semanas, ya tienen plaza para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 los patinadores Tomás Guarino, en el apartado individual de patinaje artístico, y las parejas Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov en danza.

De igual forma, esta semana pasada quedó cerrado el equipo de esquí de montaña, en el que España tiene muchas aspiraciones, y que contará con Oriol Cardona, Ana Alonso -si logra recuperarse de su rotura de ligamento cruzado-, Ot Ferrer y María Costa. Todos ellos tienen asegurada la plaza individual y dos para el relevo mixto.

Los próximos que podrían adquirir una plaza para la cita olímpica italiana son los representantes de curling mixto Oihane Otaegi y Mikel Unanue. Ambos competirán en el Preolímpico de Kelowna (Canadá) por su clasificación para Milán-Cortina D'Ampezzo.