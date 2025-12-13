Oro en la Copa del Mundo... con 41 años, la mítica Lindsey Vonn agranda su leyenda

La esquiadora norteamericana logra en St. Moritz (Suiza) un histórico triunfo a dos meses de que se disputen los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026; la española Audrey Pascual suma tres oros en Austria

Con 41 años y haciendo historia. La estadounidense Lindsey Vonn no deja de agrandar su leyenda y, a sus 41 años, se ha convertido en la esquiadora de mayor edad en ganar una prueba de la Copa del Mundo al imponerse en el descenso de St. Moritz (Suiza).

El anterior récord pertenecía al suizo Didier Cuche que había ganado un supergigante con 37 años y 192 días, mientras que Vonn lo ha logrado con 41 años y 55 días, ampliando su palmarés en la copa del Mundo a 83 triunfos y 139 podios.

Lo ha hecho además después de estar cinco años retirada, lo que tiene más mérito. Lindsey Vonn dijo adiós a principios de 2019, pero regresó el pasado año con un segundo puesto en el supergigante de Sun Valley, al que ya ha superado con esta victoria.

La mítica esquiadora estadounidense superó, con un tiempo de 1:29.63, a las austriacas Magdalena Egger y Mirjam Puchner, que finalizaron a 0.98 y 1.16 de la ganadora, respectivamente. Con esta victoria, Vonn pasa a liderar la general de descenso con los cien puntos que otorgan su triunfo.

El triunfo de Lindsey Vonn llega en un año especialmente señalado por acabar con la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 a principios del mes de febrero.

Tres oros para la española Audrey Pascual

También pendiente de esos Juegos, aunque de los Paralímpicos , estará la española Audrey Pascual, la gran esperanza de medalla del equipo nacional, que se ha coronado este viernes en la segunda carrera de supergigante en la clase LW12-2, en modalidad sentada, y cerró la Copa del Mundo de Steinach am Brenner (Austria) con un triplete de oros que la refrendan como candidata a las medallas en los próximos Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo.

La esquiadora madrileña, que ya se llevó el Globo de Cristal en el SuperGigante (SG) el pasado año y conquistó la plata mundialista en eslalon en Maribor (Eslovenia), superó con un tiempo de 1:18.02 a la china Sitong Liu, plata, y a la alemana Anna-Lena Forster, bronce.

Audrey Pascual cerró esta Copa del Mundo celebrada en Austria con tres oros gracias a las victorias en la prueba de combinada y a las dos de supergigante.

La joven española, que nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente, y aprendió a esquiar por primera vez a los once años en La Pinilla, acumula muchos triunfos desde que debutara a los 15 años, la edad mínima para poder competir.