Vuelta a España 2026 | Dónde ver por TV hoy la presentación en directo del recorrido y las novedades de La Vuelta 2026

Mónaco acoge este miércoles la presentación del recorrido de La Vuelta a España 2026, que tendrá el Principado monegasco como salida y finalizará en Granada

Tras vivir un inicio en el Piamonte, con tres etapas en Italia y cuatro países implicados -también pasó por Francia y Andorra- la 81ª edición de la Vuelta a España tendrá su salida en el Principado de Mónaco. Será la tercera ocasión consecutiva que parta fuera de territorio español -en 2024 lo hizo en Lisboa- y lo hará el 22 de agosto de 2026 con una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles del Principado. El final también será novedoso, pues lo hará en Granada el 13 de septiembre.

Este miércoles La Vuelta 2026 presentará todos los detalles de su recorrido en un acto que tendrá lugar en Mónaco, en la Salle des étoles del Monte-Carlo Sporting, donde se dará a conocer el recorrido y se aclarará cualquier duda que surja sobre una grande que está rodeada de controversia después de todo lo vivido en 2025 y de que se hubiera descartado su final inicial tras la negativa de Gran Canaria a acogerlo.

Sí se conocen los detalles de la primera etapa, que saldrá desde la Plaza del Casino de Mónaco, junto al Jardin Exotique, y recorrerá los puntos más emblemáticos del Principado, como el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque y el Estadio Louis II, y tendrá la llegada en la meta del Gran Premio de Fórmula 1.

Fuera de eso hay otras muchas incógnitas por despejar. Entre ellas, cómo será la llegada desde Francia, donde se baraja que podría volver a entrar por Andorra, que ya vivió la primera gran etapa de montaña de la última edición de La Vuelta.

La otra gran incógnita por develar es el recorrido y después de que el pasado año tocara casi al completo el norte de España, en éste podría marchar por la vertiente mediterránea y por el sur. No obstante, son todo especulaciones que se aclararán este miércoles en Mónaco.

A qué hora se presenta el recorrido de la Vuelta a España 2026

La presentación del recorrido y novedades de la Vuelta a España 2026 tendrá lugar hoy miércoles 17 de diciembre a partir de las 19:00 horas -hora peninsular española-.

El acto de presentación de La Vuelta 2026 tendrá lugar en la Salle des étoles del Monte-Carlo Sporting de Mónaco, otro lugar emblemático de la capital del Principado monegasco.

Cómo ver por TV y online la presentación del recorrido de la Vuelta a España 2026

Esta presentación del recorrido de la Vuelta a España 2026 será retransmitido en directo por televisión a través de RTVE y, en concreto, de su canal Teledeporte y de su platafdorma RTVE Play.

Además, también se puede seguir en el resto de Europa por Eurosport y TNT, los canales deportivos de HBO Max. De forma olnline, la Vuelta retransmitirá en directo la presentación del recorrido de su próxima edición a través de sus redes y canales de YouTube, Twitter, Twitch y Facebook.