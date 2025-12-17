Alberto Flores deberá seguir esperando: sin oportunidades en el Sevilla desde hace 701 días

La lesión de Orjan Nyland hacía presagiar que el canterano podría tener su ansiada titularidad en el duelo de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés, pero finalmente Matías Almeyda ha realizado menos rotaciones de las esperadas

El puesto de '1' se le sigue resistiendo un 1 año, 11 meses y 1 día después. El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, no quiso dar pistas de sus planes para la portería nervionense en la rueda de prensa previa a la visita de este miércoles al Deportivo Alavés. Hasta ahora, Odysseas Vlachodimos es el titular indiscutible para LaLiga EA Sports y Orjan Nyland se queda con la Copa del Rey. El noruego defendió el arco ante el CD Toledo (0-4) y el CD Extremadura (1-2); pero su baja por lesión dejaba la duda de si el argentino tiraría del griego, como se ha acabado confirmando, o concedería a Alberto Flores la oportunidad que llevaba esperando 701 días. El de Fuentes de Andalucía deberá seguir esperando y volverá a partir como suplente en el duelo de dieciseisavos de final de este miércoles en Mendizorroza.

Alberto Flores sólo suma un partido con el Sevilla FC tras cuatro años en el primer equipo

El caso de Alberto Flores resulta bastante curioso porque fue el primer joven en abrirse un hueco habitual en el primer equipo del Sevilla FC dentro de la quinta de canteranos que forma junto a Isaac Romero (60 encuentros), Kike Salas (78), José Ángel Carmona (69) y Juanlu Sánchez (88); pero es, con muchísima diferencia, el que menos ha jugado de todos ellos (sólo 1), y eso que los tres defensores salieron cedidos. En esta ocasión, seguramente le ha perjudicado el hecho de que a los nervionenses les tocase el único duelo entre Primeras de esta ronda copera. Almeyda no podía rotar demasiado pero lo ha hecho aún mucho menos de lo esperado.

El portero de 22 años fue convocado en cinco ocasiones por Julen Lopetegui en la 21/22 y luego llegó a sentarse en el banquillo hasta en 43 ocasiones en la 22/23 hasta que por fin debutó el 16 de enero de 2024 en un choque de Copa del Rey ante el Getafe CF en el que también jugó su segunda cita el delantero lebrijano, quien había debutado cuatro días en LaLiga, precisamente ante el Deportivo Alavés.

Ése sigue siendo el único encuentro de Alberto Flores con el Sevilla FC a fecha de este 17 de diciembre de 2025, cuando se ha confirmado que deberá seguir tirando de paciencia antes de jugar su segundo encuentro oficial. En aquella 23/24 no tuvo más oportunidades a pesar de figurar como suplente en 28 citas más y tampoco se vistió de corto en las 24 veces que estuvo en el banco en toda la 24/25, ni en las ocho de esta 25/26, en la que ostenta el rol de tercer portero a pesar de contar aún con dorsal de canterano. No se ha mantenido inactivo en todo este tiempo, pues es capitán e indiscutible en el Sevilla Atlético: 100 partidos oficiales con el filial.

Salida en enero o rescisión, únicos caminos para Álvaro Ferllo en el Sevilla FC

La otra lectura de esta eliminatoria entre Alavés y Sevilla apunta que Álvaro Ferllo no cuenta en absoluto y que sólo tiene ficha porque se negó a salir en verano se ha demostrado con su total ostracismo. Ni siquiera cuenta para completar expediciones, pues ante el Real Oviedo fue llamado Loren Lucchino y Almeyda se ha llevado a Vitoria a Rafa Romero. De cara al inminente mercado invernal de fichajes ha vuelto a ser invitado a buscar equipo y el club medita seriamente emprender esa vía drástica de la rescisión de contrato que ha intentado evitar por todos los medios.